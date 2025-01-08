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В Энгельсе уже больше 12 часов горит нефтебаза после атаки ВСУ. В городе введен режим ЧС Кадры с места событий

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В Энгельсе украинские беспилотники атаковали нефтебазу, и на ней начался пожар, который не могут потушить уже больше 12 часов. Из-за этого в городе ввели режим ЧС. Официально власти не сообщают, о каком именно предприятии идет речь, но пользователи соцсетей и СМИ геолоцировали место как комбинат «Кристалл». В Генштабе ВСУ заявили, что база снабжала топливом военный аэродром Энгельс-2. По словам региональных чиновников, огонь продолжает распространяться, а местные жители жалуются на запах гари и звуки взрывов. При тушении погибли двое пожарных, один сотрудник МЧС доставлен в больницу.
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