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В Энгельсе уже больше 12 часов горит нефтебаза после атаки ВСУ. В городе введен режим ЧС Кадры с места событий
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