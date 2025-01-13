Глава Минобороны Германии заявил, что Шольц не блокировал пакет военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что ведомство подготовило новый пакет военной помощи Украине и утверждает, что канцлер Олаф Шольц не блокировал его, как сообщало ранее издание Der Spiegel.

«Блокады нет», — сказал Писториус изданию Tagesspiegel.

По его словам, после подготовки пакета военной помощи министерством обороны необходимо политическое решение, которое «может быть принято быстро», и он ожидает его, «как только все вопросы будут прояснены».

9 января Der Spiegel писал, что Писториус и глава МИД Германии Анналена Бербок предложили выделить дополнительные три миллиарда евро на срочную военную помощь Украине, но канцелярия Олафа Шольца блокирует инициативу. Издание отмечало, что канцлер, вероятно, не хочет отталкивать избирателей анонсом крупных поставок оружия. По информации Der Spiegel, министры собирались предоставить помощь Украине до 23 февраля, когда должны состояться выборы в Бундестаг. На эти деньги, как сообщалось, в частности планировалась закупка трех зенитных батарей Iris-T, ракет для Patriot, колесных гаубиц и артиллерийских боеприпасов.