Война Тысяча пятьдесят пятый день. Кремль заявляет, что «предметной подготовки» к встрече Путина и Трампа не ведется. В команде Трампа говорили, что она «идет полным ходом»

Последствия российского ракетного удара по Покровску Донецкой области Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями и мыслями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

В Кремле заявили, что «предметной подготовки» к переговорам Путина и Трампа не ведется. Их встречу предложили организовать Швейцария и Сербия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге 13 января назвал преждевременными разговоры о месте возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, так как, по его словам, никакой «предметной подготовки» к ней пока не ведется.

Накануне стало известно, что организовать встречу предложили Швейцария и Сербия.

Песков повторил, что сейчас «есть декларированное понимание и политическая воля» по поводу необходимости такой встречи. «Далее будем смотреть уже после того, как поменяется администрация в Вашингтоне», — добавил он.

9 января Трамп, говоря о потенциальной встрече с Путиным, заявил: «Мы занимаемся подготовкой». 12 января в интервью телеканалу ABC это повторил Майк Уолц, которого Трамп выдвинул на должность советника по нацбезопасности. По словам Уолца, подготовка «идет полным ходом». Он также заявил, что уже «в ближайшие дни или недели» Путин и Трамп могут поговорить по телефону.

Помимо этого, Уолц сказал, что «выгнать всех до единого российских солдат с каждого дюйма украинской территории, даже Крыма» нереально. По его словам, эту реальность признает Трамп, и «большим шагом вперед» стало бы то, что это признает весь мир.

Песков, комментируя заявления Уолца, признал, что в Кремле «самым тщательным образом» отслеживают такие интервью, однако также отметил, что до вступления Трампа в должность Москва не готова воспринимать это как официальную риторику.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в следующий понедельник, 20 января.

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Мир

Депутаты парламента Словакии прилетели на переговоры в Россию. Польша отрицает, что закрыла для них свое воздушное пространство

Группа словацких депутатов во главе с вице-спикером парламента, лидером националистической Словацкой национальной партии Андреем Данко и членом правящей партии SMER-SD Тибором Гашпаром 12 января приехала в Россию. Поездка проходит за государственный счет.

Депутаты планируют пробыть в России до 15 января и встретиться с депутатами Госдумы и представителями правительства. Среди прочего они собираются обсудить вопрос поставок газа, прекратившихся с 1 января, когда Украина не стала продлевать соглашение о транзите.

Еще за несколько дней до поездки МИД Украины выразил протест, призвав «воздержаться от контактов с преступным режимом в Москве», так как такие шаги «способствуют легитимизации российской агрессии против Украины».

В день начала поездки 12 января Данко утверждал, что Польша не пропустила самолет словацкой делегации через свое воздушное пространство. В Варшаве это отрицают — 13 января представитель польского министерства иностранных дел Павел Вронский заявил, что делегация прислала в Варшаву неполные документы для перелета. В ответ на просьбу их дополнить, по его словам, словацкая сторона сама заявила об изменении маршрута.

Из-за прекращения транзита российского газа в Словакию через Украину между Братиславой и Киевом продолжается дипломатический конфликт, лидеры двух стран на протяжении нескольких последних недель обмениваются жесткими заявлениями.

В конце декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву и встретился с Владимиром Путиным, что Владимир Зеленский назвал «либо торговлей государственными интересами, либо работой на собственный карман». Позже Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, а Зеленский обвинил его в намерении «открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии». Впоследствии Фицо объявил о намерении сократить субсидии для украинских беженцев в стране, а также потребовал «положить конец» тому, что Зеленский «бегает по Европе, попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег».

Война глазами читателей «Медузы»

Иван (имя изменено), Якутск. <…> Поначалу не верилось, что такое может происходить, но прошел месяц, два, шесть, и вот уже объявили мобилизацию (благо, я не служил). Было по-настоящему страшно за родных, друзей. Теперь, спустя два года, война воспринимается как сводка новостей и контурных карт. И, несмотря на то, что я избегаю любой госпропаганды, у меня появилось много вопросов к коллективному Западу и США. Почему они позволяют Украине заниматься обстрелами Белгородской области? Почему позволили захватить Курскую область? Так или иначе, тут тоже страдают мирные люди. Но почему-то их жизни ценятся меньше. Конечно, хочется мира. Но страшно сознавать, во что выльются реваншистские настроения, если одну из сторон не устроят ее условия.

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Война Тысяча пятьдесят четвертый день. Пленные военные из КНДР заявили, что ехали не на войну, а на учения — и понесли «значительные» потери

«Медуза»