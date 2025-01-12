Поселок Золочев в Харьковской области Украины, 10 января 2025 года Liubov Yemets / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

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Украина

Военнопленные из КНДР заявили, что ехали в Россию на учения, а попали на войну

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) допросили в Киеве двух раненых военных из Северной Кореи, попавших в украинский плен. О том, что бойцы ВСУ взяли в плен солдат из КНДР, накануне сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила, что двое военных КНДР попали в украинский плен, сообщило агентство «Рёнхап» 12 января. Один из военнопленных заявил, что северокорейские солдаты несут «значительные» потери в России, рассказали в разведке. «Мы продолжим обмениваться информацией, касающейся северокорейских пленных, в тесном сотрудничестве с разведывательными органами Украины», — заявили в разведке Южной Кореи.

В СБУ рассказали, что в плен попали двое северокорейских военных 2005 и 1999 годов рождения. У одного из них обнаружили военный билет, выданный на имя другого человека с регистрацией в Тыве, у другого не нашли никаких документов.

В СБУ привели показания двух военнопленных. Украинские следователи общались с ними через переводчиков корейского языка при взаимодействии с разведкой Южной Кореи, поскольку пленные не знают украинского, русского или английского языков.

Северокорейский военный, у которого нашли российский военный билет, рассказал, что с 2021 года проходил военную службу в КНДР как стрелок. По его словам, он ехал в Россию на учения, а не для участия в российско-украинской войне. Военный сообщил, что получил российский военный билет осенью 2024 года, когда в составе боевого подразделения КНДР проходил боевое слаживание с российскими силами.

Другой военнопленный КНДР давал показания письменно, поскольку у него травмирована челюсть. Военный сообщил, что служил в армии КНДР с 2016 года и занимал должность снайпера-разведчика.

Украинские власти заявили, что двух солдат КНДР взяли в плен в ходе боев в Курской области. Одного из них захватили военные Сил специальных операций ВСУ, другого — украинские десантники. «Сразу после взятия в плен иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией», — отметили в СБУ. В ведомстве добавили, что пленные «содержатся в надлежащих условиях, соответствующих требованиям международного законодательства».

Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись, на которой, как сообщается, показаны двое военнопленных из КНДР.

Служба безпеки України

По оценке Украины, Южной Кореи и США, власти Северной Кореи направили в Россию для участия в войне от 10 до 12 тысяч военных. В декабре 2024 года в южнокорейской разведке сообщили, что в боевых действиях погибли не менее 100 северокорейцев, а около тысячи получили ранения. Владимир Зеленский заявил в январе, что украинские военные «обезвредили» в Курской области четыре тысячи солдат КНДР.

Война глазами читателей «Медузы»

Ира (Ростов-на-Дону). Когда началась война, я, как и большинство моих друзей, была в шоке и ужасе. Все окружение, кто был за, сразу вычислилось — и общение с ними я прекратила. Кроме родителей — они хотят, чтобы война закончилась, им жаль мирных украинцев, но они считают, что все, что говорят по телевизору, правда: коллективный Запад, НАТО, которое вот-вот нападет, биологическое оружие и так далее.

Уехать я с семьей не могу, так как недостаточно средств. Страшно, что мужа могут призвать на войну. Страшно, что моя дочь растет в обществе, куда могут вернуться любые преступники, побывав на фронте полгода. <…>

Самым большим потрясением для меня было, когда моя свекровь (наполовину украинка, прожившая полжизни там), будучи против войны и режима Путина, сказала мне, что она пожертвовала , которые у нее хранились, нашим солдатам. Для меня это поддержка войны. Да, я знаю, что есть военные, кого призвали по мобилизации, они там не по своей воле, но их мало. Остальные выбрали войну либо ради денег, либо со слепой верой защищая своего царя и его безумные планы. Как это можно поддерживать? Для меня загадка.

Что происходило накануне

Война Тысяча пятьдесят третий день. В Киев впервые доставили пленных военнослужащих из КНДР, заявил Зеленский. При них нашли документы, выданные в Тыве

Что происходило накануне

Война Тысяча пятьдесят третий день. В Киев впервые доставили пленных военнослужащих из КНДР, заявил Зеленский. При них нашли документы, выданные в Тыве

«Медуза»