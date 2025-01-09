Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к завершению российско-украинской войны, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание поговорило с неназванными европейскими чиновниками, которые в последние недели обсуждают с командой Трампа возможное завершение войны. По их словам, в ходе переговоров выяснилось, что соратники избранного президента США еще не решили, как можно разрешить этот конфликт.

«Вся команда Трампа помешана на силе и на том, чтобы выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине», — сказал один из собеседников Financial Times. Будущая администрация Трампа опасается, что их решения по Украине могут сравнить с «катастрофическим» выводом войск США из Афганистана при Джо Байдене, добавил он.

Трамп и его соратники, отмечает Financial Times, в последние дни заговорили, что войну между Россией и Украиной удастся завершить в течение нескольких месяцев после инаугурации избранного президента США. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал закончить конфликт за «24 часа».

Так, Трамп предположил, что в ближайшие полгода проведет переговоры с Путиным. В свою очередь Кит Келлог, номинированный избранным президентом на должность спецпосланника по Украине и России, заявил, что Трамп сможет предложить «приемлемое решение» для окончания войны «в ближайшее время». По словам Келлога, его личная цель — остановить конфликт за 100 дней.

Европейские союзники Вашингтона и Киева восприняли перенос сроков завершения войны как знак, что администрация Трампа не будет немедленно отказываться от поддержки Украины, пишет Financial Times.

США — крупнейший союзник Украины и поставщик военной помощи. На фоне избрания Дональда Трампа президентом США были опасения, что Вашингтон прекратит поддерживать Киев.

Источники Reuters сообщали, что Владимир Путин открыт для переговоров с Трампом по поводу прекращения огня, но не готов идти на значительные территориальные уступки, а также выступает против вступления Украины в НАТО.

По словам спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога, избранный президент США не собирается делать уступок Путину и хочет «спасти Украину».