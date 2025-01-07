Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев

Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог отложил свою поездку в Киев, которая планировалась на начало января, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

Теперь визит Келлога в Украину ожидается после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января. Точная дата визита пока не определена. Причины, по которым он отложен, неизвестны.

О планах посетить Москву Келлог не заявлял.

В конце ноября 2024 года Трамп выдвинул бывшего секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России. В середине декабря стало известно, что Келлог планирует поездку в Киев в рамках усилий будущей администрации Трампа по скорейшему завершению войны. Вместе с этим Келлог, по данным Reuters, также работал над организацией встреч с чиновниками в Риме и Париже.

Трамп неоднократно еще до своего избрания обещал завершить российско-украинскую войну в течение 24 часов, но есть ли у него конкретный план — неизвестно. Советники Трампа предлагали три варианта завершения конфликта. Соавтором одного из планов был Кит Келлог. Этот вариант предполагает, что Киев лишат военной помощи Вашингтона, если он не начнет мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Россию, что отказ от переговоров с ее стороны приведет к увеличению американской поддержки Украины.

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