Войска РФ нанесли удар по Киеву. Погибли четыре человека

Российские военные в ночь на 18 января нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами и беспилотниками, в городе сработала система ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.

По его словам, в результате атаки в Шевченковском районе загорелось нежилое здание, а также выбило окна и произошло задымление в подъезде жилого дома.

Кроме того, поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская», ее закрыли для пассажиров. Также в районе поврежден трубопровод водоснабжения. Местные паблики публикуют видео затопленных улиц.

Начальник городской военной администрации Киева Тимур Ткаченко заявил, что в результате российского удара по Киеву в Шевченковском районе погибли четыре человека, еще трое ранены. По его словам, обломки сбитых снарядов упали в Деснянском и Голосеевском районах.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в ходе атаки РФ на Киев частично разрушены административное здание, бизнес-центр и магазин, поврежден магистральный водопровод и десять автомобилей.