Трое обвиняемых в сексуализированном насилии над заключенными из ангарской колонии подписали контракты с Минобороны РФ и уехали на войну

Трое обвиняемых в сексуализированном насилии над заключенными в СИЗО-6 Ангарска подписали контракты с Минобороны РФ и уехали на войну в Украине. Об этом сообщает «Команда против пыток».

По данным правозащитников, в «зону спецоперации» уехали двое бывших заключенных Жан Лапин и Владимир Шлейнинг, а также бывший сотрудник ФСИН Василий Луковский. В октябре 2024 годе Ангарский городской суд приостановил уголовные дела в отношении троих обвиняемых.

В 2023 году Ангарский городской суд начал рассматривать уголовное дело о пытках в местном СИЗО. Заключенных и сотрудников ФСИН обвиняли в сексуализированном насилии над другими заключенными, переведенными из ангарской колонии после бунта в ИК-15 в апреле 2020 года. Осужденных избивали и пытали, чтобы они дали признательные показания и имена зачинщиков.

По версии следствия, Лапин, Шлейнинг и еще четверо заключенных избивали осужденных и применяли к ним сексуализированное насилие. По делу также проходят двое сотрудников СИЗО-6 — начальник смены Василий Луковский и заместитель начальника отдела режима и надзора Дмитрий Бароян. Они, как утверждало следствие, не принимали активное участие в насильственных действиях, но один из них как минимум присутствовал при этом.

Потерпевшими по делу признаны восемь человек. По их словам, для насилия использовали черенок от швабры.

Один из обвиняемых по этому делу, 22-летний заключенный Антон Овсянников, подписал контракт с ЧВК Вагнера. В мае 2023 года стало известно, что он погиб на войне в Украине.