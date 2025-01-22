Жители Курской области запустили флешмоб «Я/Мы Суджа». Они просят Россию и Украину сохранить жизни их родственников, оказавшихся в оккупации

Родственники жителей Суджанского района Курской области, захваченного ВСУ, запустили в соцсетях акцию в поддержку своих близких.

Как обратило внимание издание «Важные истории», в рамках флешмоба во «ВКонтакте» появились десятки постов с хештегами #ЯМЫСуджа и #ЯМЫнужныелюди. Посты сопровождаются фотографиями людей, остающихся в оккупированной части Курской области.

«В Суджанском районе Курской области в оккупации остается около 3 000 мирных граждан. Мы, близкие оставшихся там суджан, просим руководство двух стран и международные организации помочь сохранить жизни наших родных», — говорится в публикациях.

Активистка Любовь Прилуцкая рассказала изданию «Вот Так», что акцию организовали через чаты, где родственники пропавших в Курской области выясняют судьбу своих близких. По ее словам, большинство участников акции знают, где находятся их родственники.

В начале января уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 жителей Курской области, как утверждалось, пропавших после наступления ВСУ. Жители региона раскритиковали этот список, заявив, что в него попали, в частности, родственники пропавших людей, эвакуированные жители и как минимум одна убитая девушка. Позже губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил, что после наступления ВСУ полиция региона получила сообщения как минимум 1174 пропавших, из них 240 уже найдены.

13 января курские волонтеры сообщали, что на подконтрольной ВСУ территории Суджанского района Курской области остаются больше трех тысяч мирных жителей. Также они опубликовали поименный список людей, живущих под украинской оккупацией, с которыми удалось установить связь. В нем было 340 человек.

Украинские военные утверждают, что в Суджанском районе остаются две тысячи мирных жителей. По данным ВСУ, 36 человек погибли в результате российских обстрелов, около 100 ранены.

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