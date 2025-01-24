Песков заявил, что предложение Трампа снизить мировые цены на нефть не остановит российско-украинскую войну

Ход российско-украинской войны не зависит от колебаний цен на нефть. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы Дональда Трампа к снижению мировых цен на нефть для завершения войны между Москвой и Киевом.

«Этот конфликт не зависит от цен на нефть. Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России, и это не связано с ценами на нефть», — сказал Песков.

Он также отметил, что Кремль готов к контактам с новым президентом США и «ждет сигналов» из Вашингтона.

Накануне, 23 января, Дональд Трамп в ходе выступления по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе заявил, что попросит Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цену на нефть. «Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной прекратилась бы немедленно», — сказал он. Президент США также добавил, что хочет в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным, чтобы остановить войну в Украине.

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