«УП»: Кирилл Буданов заявил, что существование Украины окажется под угрозой, если мирные переговоры не начнутся до лета
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил депутатам Верховной Рады, что для существования страны переговоры о завершении войны важно провести до лета 2025 года. Об этом он сказал на закрытой встрече в Раде, сообщила 27 января «Украинская правда», ссылаясь на одного из депутатов.
По словам собеседника издания, один из участников встречи спросил: «Сколько времени у нас еще есть?» Источник «Украинской правды» процитировал ответ Буданова:
Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины.
«Все так переглянулись и замолчали. Видимо, надо, чтобы все получилось», — сказал изданию депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в проведении мирных переговоров с Россией, говорил ранее президент США Дональд Трамп. После возвращения в Белый дом Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы завершить российско-украинскую войну. Трамп угрожал ужесточить санкции в отношении России, если Путин не согласится на переговоры.
В Кремле говорили, что «открыты» к переговорам, но для этого Зеленский должен отменить действующий в Украине запрет на любые контакты с российским руководством. Зеленский заявил 25 января, что ввел запрет на переговоры с Россией, чтобы «остановить сепаратизм» в Украине. «Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров, и всем остальным я запретил», — сказал Зеленский.