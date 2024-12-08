Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «внимательно ознакомились» с заявлением избранного президента США Дональда Трампа с призывом начать переговоры о прекращении войны в Украине.

По его словам, Путин неоднократно говорил о том, что Россия «открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы», исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга и партнеров по БРИКС.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены Президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России. Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется. Между тем, для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — заявил Песков.

Он также прокомментировал заявления Трампа о потерях обеих сторон. По словам Пескова, эти данные «изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины», а реальный цифры потерь «совершенно другие». В Кремле утверждают, что украинские потери «кратно превышают потери с российской стороны».

Дональд Трамп после встречи с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Он заявил, что «около 600 тысяч российских солдат получили ранения или были убиты в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно».

В июне Путин назвал условия прекращения боевых действий в Украине. Он потребовал от украинских властей вывести войска со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «ультиматумом, которому нельзя доверять».