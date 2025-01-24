В Кремле заявили, что Россия заинтересована в том, чтобы возобновить переговоры с США о ядерном разоружении 

Москва считает необходимым «как можно скорее» возобновить переговоры с Вашингтоном о контроле над вооружениями, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство «Интерфакс». Так Песков прокомментировал журналистам высказывание президента США Дональда Трампа, который заявил, что Москва и Вашингтон были близки к заключению соглашения о сокращении ядерного арсенала.

Представитель Кремля добавил, что договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями «существенно подорвана, причем не по вине РФ». По словам Пескова, возобновление переговоров между Россией и США — «в интересах всего мира, в интересах народов [двух стран]».

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать этот переговорный процесс. Но хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что в нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. Нельзя, например, вести переговоры и не принимать во внимание потенциалы Франции, Великобритании», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента сказал, что «говорить [с США] нужно, но время во многом упущено». «Здесь мы ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все контракты, все субстантивные контакты с нашей страной», — подчеркнул Песков.

23 января, выступая на экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы возобновить переговоры о сокращении ядерных арсеналов с Россией и Китаем. Также Трамп отметил, что во время его прошлого президентского срока Владимир Путин «поддержал» идею о таком соглашении.

В феврале 2023 года, выступая с обращением к Федеральному собранию, Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Это соглашение между РФ и США подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году, оно вступило в силу в феврале 2011 года, а в январе 2021-го страны продлили его действие до 2026-го. Договор ограничивал число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.