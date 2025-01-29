Bloomberg: в ЕС предложили отключить от SWIFT 15 российских банков в рамках нового пакета санкций

В Евросоюзе предлагают отключить около 15 российских банков от международной банковской системы SWIFT в рамках 16-го пакета санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Конкретные банки собеседники издания не назвали.

Кроме этого, в санкционный пакет предполагается включить поэтапный запрет на импорт российского алюминия, а также ограничения против более чем 70 судов теневого флота, которые участвуют в перевозке российской нефти по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель.

Одобрение пакета санкций требует согласия всех стран, входящих в ЕС, и не факт, что эти меры будут утверждены, учитывая сопротивление Венгрии, отмечает Bloomberg. Введение санкций обсуждается в преддверии третьей годовщины вторжения российских войск в Украину.

Крупнейшие российские банки были отключены от SWIFT вскоре после начала войны в Украине в феврале 2022 года. В марте 2023 года Банк России обязал российские кредитные организации использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Аналогом SWIFT в России стала СПФС — система передачи финансовой информации. С ее помощью можно переводить рубли и другую валюту внутри страны и за рубеж, если оба банка подключены к системе.

Летом 2024 года в рамках 14-го пакета санкций ЕС ввел ограничения против СПФС и запретил европейским компаниям подключаться к российской системе. Также запрещено совершать транзакции с организациями из третьих стран, использующими СПФС за пределами России и внесенными в специальный черный список Евросоюза.

27 января главы министерств иностранных дел стран Евросоюза согласовали продление уже введенных против России санкций (они продлеваются каждые полгода). Против этого выступала Венгрия, недовольная остановкой транзита газа через территорию Украины, но она согласилась не препятствовать продлению в обмен на гарантии энергетической безопасности.