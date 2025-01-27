Страны ЕС договорились продлить санкции против России после того, как Венгрия получила гарантии энергетической безопасности

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза согласовали продление санкций против России после того, как Венгрия согласилась не препятствовать этому в обмен на гарантии энергетической безопасности, пишет Reuters.

Голосование могло сорваться из-за позиции Венгрии, возражавшей против остановки транзита газа через территорию Украины. Но на встрече послов ЕС Еврокомиссия в своем заявлении обязалась продолжить переговоры с Киевом о поставках газа в Европу через газопроводную систему Украины. В заявлении также говорится, что комиссия готова привлечь к процессу Венгрию и Словакию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна получила запрошенные гарантии относительно энергетической безопасности и отметил, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство защищать трубопроводы, ведущие в ЕС, а также запрашивает у Украины гарантии для поддержания поставок.

По словам европейских чиновников, невозможность продлить санкции привела бы к «серьезным последствиям» — например, разморозке российских активов в Европе, которые используются для помощи Киеву.

Санкции, введенные против России, которые подразумевают ограничения на торговлю и заморозку активов российского Центробанка, продлеваются каждые полгода. Ближайший срок наступает 31 января, для продления необходимо единогласное решение всех членов ЕС должны единогласно. Однако в этот раз страны ЕС столкнулись с сопротивлением Венгрии, которая была недовольна тем, что Киев остановил транзит российского газа через территорию Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в том числе говорил лидерам ЕС, что хочет дождаться инаугурации президента США Дональда Трампа прежде чем решить, соглашаться ли на продление ограничений.

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