Более 100 украинских беспилотников за одну ночь атаковали регионы России. Власти Смоленской области заявили, что дрон пытался ударить по АЭС

В Смоленской области в ночь на 29 января, заявил глава региона Василий Анохин, под удар украинских дронов попали гражданские объекты. По словам губернатора, один из беспилотников сбили при попытке нападения на объект ядерной энергетики. О каком объекте идет речь, глава региона не уточнил. При этом после ночной атаки Смоленская атомная электростанция заявила, что «работает в штатном режиме». Обломки уничтоженного БПЛА упали в районе Смоленской АЭС, сообщил телеграм-канал Shot.

В Нижегородской области, по словам губернатора Глеба Никитина, обломки сбитого беспилотника упали на территорию одного из предприятий в промзоне в Кстово. На месте возник пожар, по предварительным данным, пострадавших нет. Что это за предприятие, пока неизвестно. Телеграм-канал Astra отмечает, что в Кстово расположен нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», который ранее уже атаковали дроны.

В Брянской области, по заявлению властей, сбили 33 беспилотника, причем шесть из них уничтожили силы Росгвардии. По предварительной информации, пострадавших нет, последствия на земле уточняются.

Власти Тверской области заявили, что российские силы ПВО сбили 20 беспилотников над Торопецким округом, о последствиях атаки на земле не сообщается.

В Ленинградской области, как сообщили власти, средства ПВО сбили украинский беспилотник над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе. Пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 29 января российские военные перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника: 47 — в Курской области, 27 — в Брянской, 11 — в Смоленской, семь — в Тверской, четыре — в Белгородской, по три — в Нижегородской и Калужской областях, по одному — в Ростовской и Ленинградской областях.

Росавиация сообщила, что ночью вводились ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Петербурга и Казани.

Российские войска, в свою очередь, вечером 28 января нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате попадания по частному предприятию погибли две работницы, сообщил глава города Александр Сенкевич.

В течение ночи российские войска также атаковали беспилотниками Киев, обломки одного из них упали недалеко от станции метро в Дарницком районе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Пострадавших нет.