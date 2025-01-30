Чиновники в Евросоюзе начали обсуждать, следует ли странам ЕС возобновить закупку российского трубопроводного газа в рамках потенциального соглашения по Украине, призванного завершить российско-украинскую войну. Об этом 30 января сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Сторонники идеи считают, что закупка российского газа снизит высокие цены на энергоносители в Европе, побудит власти РФ сесть за стол переговоров, а также даст обеим сторонам конфликта повод для того, чтобы ввести и поддерживать режим прекращения огня. Но даже предварительное обсуждение этой темы, пишет Financial Times, уже вызвало негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС.

Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что идею одобрили некоторые чиновники в Германии и Венгрии. Предложение также поддержали в некоторых странах Евросоюза, которые рассматривают это как возможность снизить стоимость энергоносителей в Европе. «В конце концов, все хотят снизить стоимость энергии», — сказал высокопоставленный представитель ЕС.

При этом предложение возобновить поставки газа из России «привело в ярость» чиновников в Брюсселе и в некоторых странах Восточной Европы, многие из которых после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину стремились снизить зависимость от импорта российских энергоносителей в ЕС. «Это безумие. Насколько мы глупы, чтобы даже думать об этом как о варианте?» — сказал FT один из неназванных европейских чиновников.

В офисе президента Украины не ответили на просьбу журналистов прокомментировать дискуссии, начавшиеся в ЕС.

До войны на долю российского трубопроводного газа приходилось около 40% от общего объема поставок газа в Евросоюз, крупнейшим импортером была Германия. В 2024 году, как отмечает Financial Times, эта доля составила около 10% от общего объема поставок, но в январе 2025-го она сократилась вдвое после того, как Украина завершила транзит российского газа. Единственным трубопроводом, по которому российский газ поступает в ЕС, остался «Турецкий поток» в Турции, по нему газ получает Венгрия. Власти Венгрии, а также Словакии выступают за возобновление транзита газа через Украину.

Страны Европы — ключевые покупатели российского сжиженного природного газа ( ), который дороже трубопроводного. Экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекордного уровня в 33,6 миллиона тонн. Более половины всего объема получали страны Европы, среди крупнейших покупателей — Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды.

Президент США Дональд Трамп угрожает Евросоюзу ввести пошлины, если страны ЕС не согласятся закупать больше американского сжиженного природного газа. Как пишет Financial Times, начавшиеся в ЕС дискуссии о закупке российского трубопроводного газа обеспокоили американских экспортеров СПГ, которые стремятся заключить с европейскими компаниями долгосрочные соглашения о поставках.

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