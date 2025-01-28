Экспорт сжиженного природного газа из России в 2024 году достиг рекордного уровня. Больше половины забрали страны Европы

Россия в 2024 году экспортировала рекордные 33,6 миллиона тонн сжиженного природного газа ( ), увеличив экспорт на 4% по сравнению с показателем 2023 года. Об этом 28 января сообщило издание РБК, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

Предыдущий рекордный экспорт зафиксировали в 2022 году, когда Россия поставила 32,9 миллиона тонн сжиженного природного газа.

В декабре 2024-го Россия установила рекорд по месячным поставкам, направив на международные рынки 3,25 миллиона тонн СПГ. Это на 1,3% больше, чем в декабре 2023 года, когда был установлен предыдущий рекорд на уровне 3,21 миллиона тонн.

Крупнейшими покупателями российского СПГ в 2024 году стали страны Европы, на которых приходится 52% от всех поставок, или около 17,4 миллиона тонн. Как отмечает РБК, это на четыре процентных пункта больше, чем в 2023 году.

Среди европейских стран ключевыми получателями газа стали Франция (6,3 миллиона тонн), Испания (4,8 миллиона тонн), Бельгия (4,4 миллиона тонн) и Нидерланды (1,3 миллиона тонн).

На рынок Азии пришлось 45% от общего объема экспорта СПГ, или 15,2 миллиона тонн. Это на три процентных пункта меньше, чем годом ранее. Среди крупнейших покупателей — Китай (семь миллионов тонн) и Япония (5,7 миллиона тонн).

Прочими направлениями экспорта СПГ стали Турция (445 тысяч тонн) и Кувейт (220 тысяч тонн). Кроме того, еще 336 тысяч тонн пока значатся как поставленные в неизвестном направлении.

Некоторые политики в Евросоюзе призывают бойкотировать экспорт российского сжиженного природного газа в Европу. В 14-м пакете санкций Евросоюза против России предусмотрели запрет перевалки российского СПГ через порты ЕС. При подготовке 15-го пакета санкций страны ЕС обсуждали возможность ограничить закупку российского СПГ, сообщало издание Politico, но никаких ограничений в итоге не ввели.

Сжиженный природный газ из России экспортируют несколько предприятий: «Сахалин-2» и «Газпром СПГ Портовая» (контролирует «Газпром»), а также «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» (контролирует НОВАТЭК).

В России действует проект , попавший под санкции США. Официально о поставках с завода не сообщалось. В то же время эксперты заявили РБК, что, если «Арктик СПГ 2» наладит отгрузки, то в 2025 году экспорт СПГ также может вырасти.

Власти Украины с 1 января 2025 года прекратили транзит российского газа в Европу из-за полномасштабного вторжения войск РФ.

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