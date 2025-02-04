Шольц назвал «эгоистичным» требование Трампа получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на американскую помощь

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал идею президента США Дональда Трампа, которая предполагает отправку Украине американской помощи в обмен на редкоземельные металлы, пишет Tagesschau.

По словам Шольца, было бы очень «эгоистично и эгоцентрично» использовать ресурсы Украины для финансирования обороны страны. Он считает, что эти ресурсы следует использовать для финансирования восстановления страны после войны.

«Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего», — заявил канцлер (цитата по Deutsche Welle).

Источник Financial Times из окружения Владимира Зеленского рассказал, что предложение Трампа, «похоже, соответствует» , который президент Украины представил осенью. Власти Украины предложили в нем «особые условия» сотрудничества по ключевым природным ресурсам.

«Конечно, мы готовы работать с Америкой», — сказал собеседник издания.

В ноябре FT писала, что Украина разрабатывала «план победы» с учетом того, что следующим президентом США может стать Трамп. Два предложения в «плане победы» подготовили специально для Трампа. Первое — замена некоторых американских войск в Европе украинцами после окончания войны. Второе — Украина поделится с западными партнерами важнейшими природными ресурсами.

Зеленский представил два упомянутых предложения на встрече с Трампом, прошедшей в сентябре в Нью-Йорке. Источник FT, осведомленный о встрече, тогда сообщал, что Трампа заинтересовали эти предложения.

3 февраля Трамп заявил, что собирается заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. Подробностей он не привел.

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