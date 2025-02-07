Зеленский заявил, что под российской оккупацией находится около половины запасов редкоземельных металлов

Под российской оккупацией находится менее 20% минеральных ресурсов Украины и около половины месторождений редкоземельных металлов, заявил Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Президент Украины также высказал опасения, что Москва может дать открыть эти ресурсы для своих союзников — Северной Кореи и Ирана. «Нам нужно остановить Путина и защитить то, что у нас есть — очень богатый Днепровский регион в центральной Украине», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, а также урана, используемого для ядерной энергетики и оружия. Многие месторождения титана были обнаружены на северо-западе Украины, вдали от боевых действий, отмечает Reuters. По мнению Зеленского, Россия в деталях знала, где находятся критически важные ресурсы Украины, из геологических изысканий советских времен, которые были возвращены в Москву в 1991 году.

Кроме редкоземельных металлов, по словам Зеленского, Киев и Вашингтон обсуждают идею использования подземных газохранилищ Украины для американского сжиженного природного газа. «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы», — сказал Зеленский.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. Такое предложение было в «плане победы» Зеленского, который он представлял Белому дому еще в октябре 2024 года. После заявления Трампа Зеленский назвал его идею «абсолютно справедливой». По его словам, он говорил Трампу, что Украина открыта к инвестициям американских компаний.

Украина не относится к числу стран с крупнейшими залежами редкоземельных металлов, но обладает их неразведанными запасами, многие из которых залегают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

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