Песков: в обмен на освобождение Марка Фогеля США передадут России гражданина РФ, который находится в американской тюрьме. Его имени не называют

В обмен на освобождение бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля в Россию вернется гражданин РФ, который в настоящее время находится в американской тюрьме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как и ранее, мы сообщали за последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российский Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, россиянин будет освобожден «на днях». Его имени представитель Кремля не назвал.

Песков добавил, что такие договоренности «вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время по крупице это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке».

11 февраля Белый дом объявил, что Марк Фогель, которого в России приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков, освобожден в рамках сделки между РФ и США. В администрации Дональда Трампа заявили, что «договорились об обмене, который показывает позитивный настрой со стороны России и является знаком того, что мы движемся в правильном направлении для завершения войны в Украине». Переговоры об обмене, как утверждается, вели президент США Дональд Трамп и его советники, в том числе Стив Уиткофф, который занимает пост специального посланника Трампа по Ближнему Востоку.

Бывшего сотрудника посольства США в Москве и преподавателя Англо-американской школы Марка Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года, когда он вместе с женой прилетел из Нью-Йорка. МВД России утверждало, что во время таможенного досмотра в багаже американца обнаружили каннабис и гашишное масло. Сам Фогель говорил, что его задержали за провоз 17 граммов марихуаны. Американец утверждал, что речь идет о медицинской марихуане, которую ему прописал врач.