Арестованный в США россиянин Александр Винник пошел на сделку со следствием и признал вину по делу об отмывании денег

Россиянин Александр Винник, находящийся под арестом в США по обвинении в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через криптобиржу, заключил сделку с американской прокуратурой и признал вину. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Аркадий Бух.

По его словам, Винник «признал вину по ограниченному числу статей».

Адвокат ожидает, что срок тюремного заключения для россиянина составит менее 10 лет. Бух пояснил, что прокуратура вменяла Виннику статьи, по которым он мог получить пожизненное заключение, но сделка с гособвинением позволила сократить срок тюремного заключения до «однозначного числа» лет.

Минюст США подтвердил, что Винник признал вину.

Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США. Американские власти обвиняют Винника в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е. Сообщалось, что россиянину грозит до 50 лет тюрьмы. Экстрадиции Винника также добивались Франция и Россия. В январе 2020 года Винника, заявлявшего, что он хочет быть выдан России, экстрадировали во Францию. Там его приговорили к пяти годам тюрьмы, признав виновным в создании вредоносного ПО. В августе 2022 года Винника вернули в Грецию, а затем экстрадировали в США.

В мае 2023 года The Wall Street Journal писала, что защита Винника пытается включить его в любой вариант обмена заключенными между США и Россией, в том числе на корреспондента издания Эвана Гершковича.