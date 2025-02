Трамп собрался «взять под контроль» сектор Газа и выселить оттуда палестинцев. Он не исключил отправки в Газу американских войск Как на это реагируют в других странах?

Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Вашингтоне Lenin Nolly / Sipa Press / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаниягу в Вашингтоне подтвердил свой план расселить всех или большинство жителей Газы по другим странам. И произнес ключевую фразу: «США возьмут сектор Газа под свой контроль».

В оригинале Трамп использовал очень неопределенную формулировку: «The U.S. will take over the Gaza Strip». Глагол «take over» в этом контексте может означать очень многое: от «прибрать к рукам» до «принять под свою ответственность». Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, Трамп использовал слова «owning that piece of land» («владеть, быть собственником этого куска земли») и «long-term ownership» («долгосрочная собственность») — это все язык бизнеса, а не международного права и политики. Как перевести с одного на другой, пока неясно.

Впрочем, Трамп не исключил, что в Газу могут отправиться американские войска. Если так, то «take over» фактически означает американскую оккупацию.

Следует сразу оговориться: возможно, это просто блеф. 3 февраля — на 16-й день прекращения огня в секторе Газа — должны были начаться переговоры о втором этапе перемирия: возвращении оставшихся израильских заложников и полном выводе израильских войск из сектора. Ключевой вопрос состоит в том, кому перейдет контроль над Газой. Израиль категорически против того, чтобы к власти там вернулся ХАМАС, и США с ним в этом солидарны. Палестинская национальная администрация Израиль тоже не устраивает. Желающих стать внешним управляющим нет.

Проект Трампа — переход Газы под контроль США и выселение оттуда палестинцев — вопиюще радикальный и произраильский. По сравнению с ним любая альтернатива будет выглядеть как значительная уступка палестинцам и вообще арабскому миру. Не исключено, что именно для этого Трамп и представил свой проект в самом начале нового раунда переговоров. Но столь же вероятно и то, что Трамп говорит совершенно серьезно.

Президент США подчеркнул, что сектор Газа после более чем года ожесточенной войны непригоден для жизни: там почти не осталось целых зданий и повсюду неразорвавшиеся боеприпасы. Трамп настаивает, что без малого двум миллионам жителей сектора следует предоставить другое место жительства, где они «смогут быть счастливы» и где «по ним не будут стрелять». Если им там обеспечить хорошие условия жизни, то они и сами не захотят возвращаться в Газу, уверен американский президент. А оплатить эту «релокацию», по его мнению, должны «богатые страны региона».

На восстановление Газы — разбор завалов, разминирование, снос поврежденных зданий, строительство новых, — по оценке Трампа, уйдет 10–15 лет. Он считает, что в результате Газа может превратиться в «ближневосточную Ривьеру» — курорт с роскошными отелями и пляжами. Тут стоит отметить, что не только Трамп в начале бизнес-карьеры занимался недвижимостью — такова же была специализация Стива Уиткоффа, его посланника на Ближнем Востоке и первого за многие годы американского дипломата, лично посетившего Газу всего неделю назад.

Палестинцы тоже смогут жить в восстановленной Газе, добавил Трамп. Но он дал понять, что они не должны составлять большинство населения.

На вопрос журналистов, готов ли Трамп пойти на принудительное выселение палестинцев из сектора Газа (то есть на депортацию или даже этническую чистку), президент США отвечал уклончиво: мол, мы сделаем им предложение, от которого они не смогут отказаться.

По данным The Wall Street Journal, идея установления над Газой американского контроля возникла в последние несколько дней и вплоть до публичного оглашения оставалась известна лишь очень узкому кругу людей, близких к Трампу.

Судя по всему, даже Биньямин Нетаниягу был удивлен. Проект Трампа он прокомментировал в основном комплиментами в адрес президента США: «Вы сразу ухватываете суть. Вы видите то, что другие отказываются видеть. Вы говорите то, что другие отказываются говорить, у всех отваливаются челюсти, люди чешут в затылке — и говорят: „А знаете, он прав“. Такой подход изменит облик Ближнего Востока и принесет мир».

Для Нетаниягу это едва ли не оптимальный выход из тупика, в котором находится палестино-израильский конфликт: сектор Газа с его двумя миллионами жителей не будет сферой ответственности Израиля, при этом контролировать его будет ближайший союзник, а не Палестинская национальная администрация и не арабские страны; перспектива создания полноценного палестинского государства станет еще более призрачной.

Нетаниягу стал первым иностранным лидером, кого Трамп принял в Белом доме после вступления в должность. Перед встречей президент издал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека; пересмотре отношений с другими структурами ООН, включая ЮНЕСКО, из-за их антиизраильской позиции; запрете американского финансирования Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев и организации работ (БАПОР). Последний пункт — это, без преувеличения, реализация давней мечты израильских правых, включая Нетаниягу.

Вообще говоря, с тех пор как Трамп вступил в должность 20 января, очень значительная часть его внешнеполитических действий была связана именно с Ближним Востоком. Из семи иностранных лидеров, с которыми он успел провести официальные телефонные разговоры, четверо были оттуда: наследный принц, премьер-министр и фактический правитель Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман; король Иордании Абдалла II; король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа; президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси.

Теперь Трамп обещает нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Мохаммед бин Салман ранее говорил, что необходимое условие этого — создание палестинского государства, но президент США уверяет, что принц готов снять это требование.

Это, опять же, соответствует видению Нетаниягу, которое тот формулировал очень много раз за свою долгую политическую карьеру: ключ к миру на Ближнем Востоке находится вовсе не в Палестине; можно и нужно наладить отношения Израиля с арабскими странами так, будто никакой «палестинской проблемы» не существует.

Иордания и Египет — это страны, которые, по замыслу Трампа, должны принять всех или большинство переселенцев из Газы. Их лидеры повторяют, что не согласны, но Трамп на это говорит: ничего, согласятся. А Бахрейн, который нормализовал отношения с Израилем при посредничестве Трампа во время его первого президентства, — это, очевидно, одна из тех «богатых стран региона», которым предлагается оплатить переселение палестинцев из Газы.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас категорически отверг проект Трампа: «Мы не потерпим посягательств на права нашего народа, за которые мы боролись десятилетиями и принесли многие жертвы. Эти призывы — серьезное нарушение международного права. Мир и стабильность в регионе невозможны без создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме». Сразу несколько представителей ХАМАС также заявили, что не приемлют предложений Трампа.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с официальным заявлением, в котором подчеркивается, что королевство не установит дипломатических отношений с Израилем до тех пор, пока не будет создано палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, а также что оно против выселения палестинцев с их земель под каким бы то ни было предлогом.

Против выселения выступили и Египет, и Франция, и Германия, и Китай, и Турция. Аргументация у всех схожая: «палестинская проблема» должна быть решена, причем ее нельзя урегулировать без палестинского участия, и никакое решение, связанное с принудительным переселением миллионов людей, не может быть приемлемым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров парадоксальным образом увязал проект Трампа с «западной культурой отмены» (в смысле, отмены международного права), но прямо против него не высказался.

На планах Трампа «взять под контроль» сектор Газа дипломаты в основном предпочли не заострять внимания. Вероятно, потому что тоже пока не вполне понимают, что Трамп имел в виду.

