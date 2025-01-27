Израиль позволил жителям Газы вернуться домой. Их ждут руины Перемирие ХАМАС и Израиля держится вопреки всему. Что там происходит?

Жители северной части сектора Газа возвращаются в свои дома с юга. 27 января 2025 года Omar Al-Qattaa / AFP / Scanpix / LETA

В субботу, 25 января, ХАМАС освободил четырех израильских заложниц, а Израиль — 200 палестинских заключенных, в том числе террористов «с кровью на руках», то есть виновных в гибели людей. Второй раунд обмена, как и первый, не обошелся без затруднений: сделка вновь оказалась на грани срыва. Но стороны снова смогли договориться. Израильские войска освободили в секторе Газа путь с юга на север, тысячи жителей получили возможность вернуться в свои дома. При этом вопрос о послевоенном восстановлении сектора становится все более актуальным. А способов это восстановление осуществить — все меньше.

Перемирие ХАМАС и Израиля устояло после очередного кризиса

24 января ХАМАС передал Израилю список заложников для второго раунда обмена. В нем значились имена четырех женщин-военнослужащих: это Карина Ариев, Даниэла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.

Израильская сторона заявила, что ХАМАС нарушает соглашение. ХАМАС должен был в первую очередь отпустить женщин из числа гражданских. Разногласия возникли из-за статуса 28-летней Арбель Йехуд из кибуца Нир-Оз. Ее удерживает в секторе Газа террористическая группировка «Исламский джихад», которая 7 октября 2023 года присоединилась к нападению ХАМАС на Израиль. Представители «Исламского джихада» настаивали, что Йехуд следует считать военнослужащей, поскольку она состоит в армейском резерве (как и все израильтяне моложе 40 лет, прошедшие срочную службу) и якобы связана с израильской военной космической программой. Она работает в детском образовательном и развлекательном центре Groovetech, который, как утверждают (без каких-либо доказательств) некоторые активисты, выступающие в поддержку ХАМАС, служит прикрытием для центра управления спутниками-шпионами.

ХАМАС передал Израилю доказательства, что Арбель Йехуд жива, но не освободил ее в рамках второго раунда обмена, который состоялся 25 января.

Подробнее о втором раунде обмена

ХАМАС отпустил четырех израильских заложниц. Израиль освободил 200 палестинских заключенных; 121 из них отбывал пожизненное заключение

Подробнее о втором раунде обмена

ХАМАС отпустил четырех израильских заложниц. Израиль освободил 200 палестинских заключенных; 121 из них отбывал пожизненное заключение

Ко второму раунду был привязан важнейший для палестинской стороны этап сделки — вывод израильских войск из коридора Нецарим. Это кордон, который рассекает Газу примерно посередине и не позволяет людям, бежавшим от войны на юг сектора, вернуться в свои дома на севере. Днем в субботу, 25 января, сразу после освобождения четырех женщин-военнослужащих, канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что войска оттуда не уйдут, пока Арбель Йехуд не будет освобождена.

В это время у кордона уже скопились тысячи человек, ожидая, когда им откроют дорогу. Некоторые стали пытаться прорвать кордон. Израильские солдаты несколько раз открывали огонь. По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, погибли два человека, еще девять получили ранения.

Противостояние продолжалось в субботу и воскресенье. Одновременно шли напряженные переговоры. К утру понедельника стороны достигли компромисса: ХАМАС и «Исламский джихад» согласились отпустить троих заложников, включая Арбель Йехуд, в четверг, 30 января. Израиль согласился открыть коридор Нецарим. Таким образом, 27 января начали возвращаться домой примерно 650 тысяч человек.

Тысячи палестинцев идут домой на север сектора Газа Meduza

Кроме того, ХАМАС передал Израилю так называемый «список 33-х» — полный список заложников, которые должны быть освобождены в первые шесть недель перемирия, — с указанием, кто из них жив, а кто погиб. По условиям соглашения, ХАМАС должен сначала отпустить живых, а потом передать тела погибших.

Этот список не обнародован. Со слов представителей ХАМАС известно лишь, что живых в нем 18 человек, а погибших — восемь. Еще семь человек уже освобождены.

Среди трех заложников, которые должны быть отпущены в четверг, не названы ни Шири Бибас, ни ее сыновья Ариэль (5 лет) и Кфир (1 год). Поскольку Шири — гражданская, она, как и Арбель Йехуд, подлежит освобождению прежде военнослужащей Агам Бергер, которую отпускают в четверг.

ХАМАС еще в ноябре 2023 года заявлял, что Шири, Ариэль и Кфир погибли, но подобные заявления прежде не раз оказывались ложными. Официальный представитель Армии обороны Израиля в субботу (до передачи «списка 33-х») выражал «серьезную обеспокоенность» судьбой семьи Бибас.

Сектор Газа — в руинах. Агентство ООН по делам палестинских беженцев не сможет ему помочь

Север сектора Газа сильно разрушен, но многие его жители предпочитают вернуться на развалины, а не оставаться в перенаселенных палаточных лагерях на юге. Кроме того, тут есть идеологический мотив: «возвращение домой» — главный троп в риторике всего палестинского движения, так что кадры с толпами, которые идут пешком к своим разбомбленным жилищам, имеет большое эмоциональное значение.

Между тем Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно к 30 января прекратить свою деятельность в Израиле. Практически это означает и прекращение деятельности на палестинских территориях, поскольку она невозможна без содействия Израиля.

Речь идет не только о распределении гуманитарной помощи, но и о многих других жизненно важных функциях: здравоохранении, образовании, поддержании инфраструктуры, правовой помощи, помощи в восстановлении жилья.

Кнессет еще в октябре 2024 года принял два закона, которые фактически запрещают БАПОР работать в стране. Сотрудники БАПОР — это в подавляющем большинстве палестинцы: школьные учителя, врачи, работники коммунальных служб. В январе 2024 года израильские власти обвинили 12 из них в том, что они участвовали в атаке 7 октября. Примерно полгода спустя ООН по итогам собственного расследования подтвердила подозрения в отношении девяти человек и уволила их. В чем именно заключалось их участие и наступили ли для них какие-либо последствия, кроме увольнения, осталось неизвестным.

Впрочем, это был скорее повод. В конце концов, в секторе Газа с его двухмиллионным населением БАПОР — один из крупнейших работодателей, а ХАМАС — самая массовая организация; удивительно было бы, если бы таких пересечений не было. Главная претензия к БАПОР со стороны израильского правительства и значительной части израильского общества — пристрастность.

Сфера ответственности БАПОР — палестинские беженцы. Это уникальный правовой статус: его имеют более 5,5 миллиона человек — не только те, кто стал беженцем в результате арабо-израильской войны 1948 года, но и их потомки, живущие в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Сирии, Ливане и Иордании. Ни в каком другом случае, кроме палестинского, статус беженца не наследуется.

У БАПОР больше 30 тысяч сотрудников (из них около 13 тысяч в Газе) — это почти четверть общей штатной численности всех структур ООН. Для сравнения, у Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое занимается почти 40 миллионами человек более чем в 100 странах, — около 20 тысяч.

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Все это, как настаивают критики БАПОР и ООН, свидетельствует, что международное сообщество — и в первую очередь международная бюрократия — уделяет непропорционально большое внимание палестино-израильскому конфликту и культивирует представление об этом конфликте как о беспрецедентном.

Объекты БАПОР в секторе Газа, включая его местную штаб-квартиру и школы, часто становились прикрытием для военной инфраструктуры ХАМАС: туннелей, складов оружия, командных пунктов и тому подобного. А в учебниках, по которым учат детей в школах БАПОР в Газе, на Западном берегу и в лагерях палестинских беженцев в других странах, восхваляют террористов, которые убивают израильтян, и предлагают в качестве задачи по физике рассчитать траекторию броска камня по израильскому солдату.

БАПОР уже фактически не имеет доступа в сектор Газа. Кто мог бы взять на себя те функции, которые там прежде исполняло агентство, неясно.

У Дональда Трампа есть идея, как помочь Газе. Она не очень свежая

Президент США Дональд Трамп 26 января обсудил по телефону ситуацию в секторе Газа с лидерами двух стран, играющих важную роль в палестино-израильском конфликте: королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Как рассказал Трамп, суть бесед состояла в том, что этим странам следует принять у себя как можно больше беженцев из Газы.

Логика Трампа проста: сектор Газа сейчас мало пригоден для жизни, на его восстановление уйдут годы и огромные суммы денег (которые непонятно откуда взять), а людям — их около двух миллионов — нужна помощь. Египет и Иордания — благополучные страны по меркам Ближнего Востока. Прием беженцев — кого-то на краткосрочной основе, кого-то на долгосрочной — может, и не совершенное решение, но ничего лучше пока не придумано.

Тут есть две фундаментальные проблемы. Во-первых, и Египет, и Иордания уже через это проходили. После войны 1948 года именно они приняли львиную долю палестинских беженцев. Западный берег Иордана тогда был оккупирован, а потом аннексирован Иорданией, сектор Газа — оккупирован Египтом. Палестинские боевики несколько десятилетий использовали их территорию как базу для атак на Израиль, а Израиль проводил ответные рейды. В двух крупных войнах — Шестидневной 1967 года и войне Судного дня 1973 года — и Египет, и Иордания потерпели тяжелые поражения. Более того, в период между этими войнами Организация освобождения Палестины фактически создала в Иордании собственное государство в государстве и спровоцировало гражданскую войну («Черный сентябрь» 1970 года).

В конце концов именно Египет и Иордания первыми из арабских стран признали Израиль и заключили с ним мир (соответственно в 1979-м и в 1994-м) — и категорически отказываются считать «палестинскую проблему» своей проблемой. Даже когда Израиль проводит военные операции в Газе, Египет (единственная страна, помимо Израиля, имеющая границу с сектором) неизменно отказывается принимать беженцев.

Вторая фундаментальная проблема — идеологическая. Арабские государства со времен войны 1948 года настаивают, что Палестина — арабская земля. Массовый исход оттуда арабского населения они квалифицируют как этническую чистку или даже геноцид. Превращение палестинских беженцев в обыкновенных беженцев будет означать размывание палестинской арабской идентичности. Если ее и не существовало до 1948 года, то после него она уж точно сложилась, и верность земле исторической Палестины — это ее важнейшая составная часть.

Идею Трампа уже категорически отвергли и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, и министр иностранных дел Иордании, и министр иностранных дел Египта.

Как будут восстанавливать Газу, кто будет ею управлять и как там будут жить два миллиона человек, по-прежнему неясно.

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