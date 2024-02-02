Сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев обвиняют в содействии ХАМАС В школьных учебниках организации рассказывают о террористах. Под складом продуктов агентства нашли тоннель боевиков
В конце января власти Израиля передали США досье с материалами на 12 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которых обвиняют в причастности к атаке террористов ХАМАС на Израиль 7 октября. Всего в штате агентства в секторе Газа работают 12 тысяч человек. По данным израильской разведки, около 10% из них были связаны с ХАМАС и «Исламским джихадом» — еще одной группировкой, участвовавшей в захвате заложников 7 октября. Деятельность в БАПОР многие сотрудники агентства совмещают с «гражданскими» должностями, работая учителями в школах ООН в секторе Газа. Как выяснила The Wall Street Journal, в течение нескольких лет в этих школах вели уроки по учебникам, пропагандирующим ненависть к евреям и Израилю, а под некоторыми объектами БАПОР обнаружили входы в подземные тоннели, которые боевики используют для запуска ракет и удержания израильских заложников.
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам существует с 1949 года. Оно помогает людям, лишившимся своих домов и оказавшимся в секторе Газа, на Западном берегу, а также в Иордании, Ливане и Сирии. Израильские власти давно подозревают БАПОР в связях с ХАМАС — террористической организацией, пришедшей к власти в секторе Газа в 2007 году. Все это время западные страны продолжали спонсировать агентство, и только в конце января США, а вслед за ними еще ряд стран приостановили его финансирование — после того как нескольких сотрудников БАПОР обвинили в причастности к атаке ХАМАС на Израиль.
Информация из израильского досье была представлена на слушаниях в палате представителей в Вашингтоне. В ней содержалась в том числе переписка сотрудников БАПОР в телеграм-чатах. Во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября один из пользователей написал: «Наши мальчики находятся внутри на джипах» и «Боже, защити их и верни обратно в целости и сохранности», пересказывают содержание текстов журналисты The Wall Street Journal, ознакомившиеся со стенограммой слушаний. Еще одна женщина написала, что хочет воспитать своих детей на примере боевиков, ворвавшихся в Израиль.
БАПОР распределяет в секторе Газа гуманитарную помощь, но помимо этого, в частности, предоставляет образовательные услуги. Многие сотрудники агентства работают учителями в школах. Израиль утверждает, что на уроках разжигают ненависть к евреям и подстрекают к насилию.
Для преподавания в секторе Газа используются те же учебники, что и на Западном берегу. В одном из учебников для пятиклассников рассказывается о палестинском боевике Далале Муграби, который участвовал в террористической атаке в 1978 году, в результате которой погибли 38 израильтян, в том числе 13 детей. Физику ученики средней школы изучают по учебнику с иллюстрациями, на которых изображены палестинцы с рогатками, бросающие камни в израильских солдат.
Кроме этого, израильские власти заявляют, что боевики ХАМАС используют объекты БАПОР для прикрытия своей деятельности. По словам израильских военных, широкое распространение эта практика получила около 10 лет назад. В 2014 году часть парковки у штаб-квартиры БАПОР в секторе Газа начала уходить под воду — вероятно, из-за вырытого под ней тоннеля. «Никто не говорил о том, что стало причиной обрушения, но все это знали», — сказал The Wall Street Journal бывший чиновник БАПОР.
В 2020 году израильские военные обнаружили в секторе Газа один из тоннелей ХАМАС. Вход в него, как пишет The Wall Street Journal, ознакомившаяся с фотографиями, находился внутри склада продуктов питания, которым управляет агентство. В 2021 году БАПОР раскритиковало ХАМАС за захват одной из школ и прокладку тоннелей под объектами агентства.
Пресс-секретарь БАПОР Тамара Альрифай заявила, что агентство проверяет школы на наличие оружия и немедленно докладывает о результатах странам-донорам. По ее мнению, преступления учителей не должны приводить к дискредитации всей школьной системы. «Иногда я задаюсь вопросом, можем ли мы привлечь всю систему образования США к ответственности за одно массовое убийство, совершенное человеком, который ходил в школу», — сказала она.
Сейчас будущее БАПОР, как пишет The Wall Street Journal, остается неопределенным. В США ожидают от агентства «фундаментальных изменений» прежде чем восстановить финансирование. В Израиле считают, что агентство в нынешнем виде должно вообще прекратить свою деятельность.
«Я не могу, исходя из личных знаний, сказать, насколько ХАМАС переплетен с БАПОР. Агентство сводит проблему к минимуму, Израиль, напротив, пытается ее максимизировать. Истина, вероятно, где-то посередине», — говорит Джеймс Линдсей, юрисконсульт БАПОР с 2000 по 2007 годы.