ХАМАС отпустил четырех израильских заложниц. Израиль освободит 200 палестинских заключенных; 121 из них отбывает пожизненное заключение

Освобождение израильских заложниц на площади Палестины в Газе, 25 января 2025 года Dawoud Abu Alkas / Reuters / Scanpix / LETA

На площади Палестины в городе Газа движение ХАМАС передало представителям Красного Креста четырех израильских заложниц. Это Карина Ариев (20 лет), (20 лет), Наама Леви (20 лет) и Лири Альбаг (19 лет). Все они 7 октября 2023 года, в день нападения ХАМАС на Израиль, служили в Армии обороны Израиля дозорными, то есть наблюдали за границей сектора Газа при помощи камер и прочих средств слежения. При освобождении девушки были одеты в военную форму.

Процесс передачи заложниц Красному Кресту на сей раз был гораздо более организованным, чем неделей ранее, когда ХАМАС отпустил Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. На площади Палестины возвели сцену, исписанную лозунгами о «победе над сионизмом» на арабском, английском и иврите. Заложниц вывели на сцену, чтобы на первые кадры с их освобождением попали эти лозунги. Затем они сели в машины Красного Креста и по живому коридору, образованному боевиками ХАМАС, покинули площадь.

Освобождение израильских заложниц на площади Палестины в Газе, 25 января 2025 года Omar Al-Qattaa / AFP / Scanpix / LETA

Боевики ХАМАС сопровождают четырех израильских заложниц, прежде чем передать их представителям Красного Креста Omar Al-Qattaa / AFP / Scanpix / LETA

Красный Крест передал девушек представителям израильской армии и Службы общей безопасности (ШАБАК) на границе между сектором Газа и Израилем. Оттуда их доставили на израильскую военную базу, где они встретились со своими семьями. После первичного медицинского осмотра их доставят вертолетом в крупнейшую в Израиле больницу «Шиба» в Рамат-Гане для полного обследования и реабилитации.

Накануне освобождение заложниц оказалось под угрозой срыва. Согласно предварительным договоренностям, 25 января ХАМАС должен был отпустить трех женщин-военнослужащих и одну гражданскую — Арбель Йехуд. Но в списке освобождаемых заложниц, который ХАМАС передал Израилю, имени Йехуд не оказалось. В Газе ее держат представители не ХАМАС, а другой террористической группировки, «Исламского джихада». Израиль согласился на замену, получив заверения, что Йехуд жива.

На площади Похищенных в Тель-Авиве организовали прямую трансляцию освобождения израильских заложников Abir Sultan / EPA / Scanpix / LETA

Израильтяне на площади Похищенных в Тель-Авиве наблюдают за уличной трансляцией освобождения заложников Ilia Yefimovich / dpa / Scanpix / LETA

В обмен на четырех заложниц Израиль освободит из тюрем 200 палестинских заключенных. По условиям сделки, за каждого заложника-гражданского освобождаются 30 палестинцев, за каждого военного — 50.

Из 200 палестинцев, подлежащих освобождению 25 января, 121 отбывают пожизненное заключение, остальные 79 — длительные тюремные сроки. 137 принадлежат к ХАМАС, 26 — к ФАТХ, 29 — к «Исламскому джихаду», трое — к Народному фронту освобождения Палестины, двое — к Демократическому фронту освобождения Палестины, еще четверо не состоят ни в каких организациях.

Большинство заключенных после освобождения смогут жить либо в секторе Газа, либо на Западном берегу реки Иордан. Однако 70 из них подлежат депортации в Египет. Алжир, Тунис и Турция уже выразили готовность принять некоторых из них.

Среди освобождаемых палестинцев — 69-летний член ФАТХ Мохаммед аль-Тус, который находится в тюрьме с 1985 года. Он руководил террористической ячейкой, ответственной за подрыв пяти автобусов в Израиле и за несколько убийств израильтян.

Также в списке — Ваэль Кассем, Виссам Аббаси и Мухаммад Оде, члены ячейки ХАМАС из Восточного Иерусалима, которая организовала серию терактов в 2002 году, в том числе подрывы террористов-смертников в кафе Еврейского университета в Иерусалиме (погибли девять человек), в кафе «Момент» в Иерусалиме (погибли 11 человек) и в клубе «Шеффилд» в Ришон-ле-Ционе (погибли 15 человек).

Мохаммед аль-Тус, Ваэль Кассем, Виссам Аббаси — осужденные террористы, которых Израиль выпускает на свободу в обмен на заложниц

Автобусы с палестинскими заключенными выезжают из военной тюрьмы «Кциот» в пустыне Негев на юге Израиля Gil Cohen-Magen / AFP / Scanpix / LETA

В результате предыдущего обмена 19 января на свободу вышли 90 палестинских заключенных, преимущественно женщины и несовершеннолетние. Многих из них задержали за то, что бросали камни в израильских солдат, или даже за посты в соцсетях, которые были расценены как поддержка терроризма. Заключенных, обвиненных в терактах, убийствах и других насильственных преступлениях, Израиль отпускает в обмен на своих военнослужащих, поскольку за них ХАМАС назначает более высокую «цену».

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ХАМАС освободил трех израильских заложниц. Израиль готовится выпустить из тюрем 90 палестинских заключенных Главное о первом дне перемирия на Ближнем Востоке

как это было в прошлый раз

ХАМАС освободил трех израильских заложниц. Израиль готовится выпустить из тюрем 90 палестинских заключенных Главное о первом дне перемирия на Ближнем Востоке