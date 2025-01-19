ХАМАС освободил трех израильских заложниц. Израиль готовится выпустить из тюрем 90 палестинских заключенных Главное о первом дне перемирия на Ближнем Востоке

Боевики ХАМАС передают израильских заложниц Красному Кресту. Площадь Сарая, Газа, 19 января 2025 года Dawoud Abu Alkas / Reuters / Scanpix / LETA

Днем 19 января начался первый обмен израильских заложников на палестинских заключенных. ХАМАС отпустил на свободу трех израильтянок: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Группировка передала заложниц Красному кресту на площади Сарая в городе Газа. Там собралась огромная толпа, которая праздновала прекращение огня и обмен, который рассматривает как победу палестинцев над Израилем. Боевикам ХАМАС пришлось силой расчищать дорогу машинам Красного креста.

Сотрудники Красного креста доставили заложниц на базу ЦАХАЛ «Реим», где их передали израильской стороне и где они встретились с семьями. С базы заложниц вертолетом доставят в медицинский центр «Шиба» в Рамат-Гане для полного обследования. По словам представителей Красного Креста, они находятся в удовлетворительном состоянии. На первых фотографиях Эмили Дамари после освобождения видно, что у нее нет двух пальцев на левой руке. Как сообщила ее семья, она их лишилась в результате ранения, которое получила при похищении 7 октября 2023 года.

На площади Похищенных в Тель-Авиве собрались тысячи людей; они наблюдали за освобождением заложниц в прямом эфире. Освобожденные пока не общались с журналистами — власти по настоянию врачей ограждают их от контакта с широкой публикой до оценки их медицинского и психологического состояния.

Митинг на площади Похищенных в Тель-Авиве. 19 января 2025 года Oded Balilty / AP / Scanpix / LETA

Израиль готовится освободить 90 заключенных палестинцев. По данным катарского телеканала «Аль-Джазира», в их числе 12 человек моложе 19 лет, задержанных в том числе за то, что бросали камни в израильских солдат на Западном берегу Иордана. Также на свободу выйдет Халида Джарар, представительница Палестинской автономии в Совете Европы и глава Комитета заключенных Народного фронта освобождения Палестины.

Палестинцы сейчас находятся в тюрьме «Офер» близ Иерусалима. У ее ворот собрались десятки протестующих, в том числе члены семей жертв террористов, подлежащих освобождению по условиям сделки. Два человека были задержаны израильской полицией за нарушение порядка.

Президент США Джо Байден приветствовал начало реализации сделки между ХАМАС и Израилем. «Это были одни из самых сложных переговоров, в которых мне доводилось участвовать», — отметил Байден, который был одним из посредников в достижении соглашения. Он сказал, что по завершении сделки ХАМАС не будет находиться у власти в секторе Газа, хотя в обнародованных условиях соглашения об этом ничего не говорится. Прекращение огня и освобождение заложников также приветствовал генсек ООН Антониу Гутерриш, который подчеркнул, что сделка должна способствовать поставкам гуманитарной помощи остро нуждающимся в ней жителям сектора Газа.

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда после освобождения заложниц выступил с речью. Он заверил, что группировка намерена соблюдать соглашение, если его будет соблюдать Израиль. Также он провозгласил, что нападение на Израиль 7 октября 2023 года было ответом на «притеснение палестинского народа». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу публичных заявлений не делал. Его пресс-служба сообщила, что он выслушал доклад военных об освобождении заложниц и попросил передать им, что «весь народ Израиля раскрывает им объятия и желает счастливого возвращения домой».

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу утром 19 января, в 11:15 по местному времени (12:15 мск). Это произошло с опозданием на три часа относительно первоначальных договоренностей. Отсрочка была вызвана тем, что ХАМАС, вопреки обязательствам, своевременно не сообщил Израилю, кого именно освободит в первой партии заложников. Из-за этого все утро ЦАХАЛ продолжал наносить удары по сектору Газа. По данным медиа, близких к ХАМАС, в результате этих атак погибли не меньше 12 человек.

Эмили Дамари со своей матерью после освобождения, 19 января 2025 года

Следующий обмен должен состояться в субботу, 25 января. Имена заложников, которые будут освобождены, ХАМАС должен сообщить Израилю за сутки до обмена. Всего в течение шести недель должны быть освобождены 33 заложника из 97, остающихся в плену у террористов. За каждого гражданского заложника Израиль освободит по 30 палестинцев, за каждого военного — по 50.