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Боевики ХАМАС передают израильских заложниц Красному Кресту. Площадь Сарая, Газа, 19 января 2025 года
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ХАМАС освободил трех израильских заложниц. Израиль готовится выпустить из тюрем 90 палестинских заключенных Главное о первом дне перемирия на Ближнем Востоке

Источник: Meduza
Боевики ХАМАС передают израильских заложниц Красному Кресту. Площадь Сарая, Газа, 19 января 2025 года
Боевики ХАМАС передают израильских заложниц Красному Кресту. Площадь Сарая, Газа, 19 января 2025 года
Dawoud Abu Alkas / Reuters / Scanpix / LETA

Днем 19 января начался первый обмен израильских заложников на палестинских заключенных. ХАМАС отпустил на свободу трех израильтянок: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Группировка передала заложниц Красному кресту на площади Сарая в городе Газа. Там собралась огромная толпа, которая праздновала прекращение огня и обмен, который рассматривает как победу палестинцев над Израилем. Боевикам ХАМАС пришлось силой расчищать дорогу машинам Красного креста.

Сотрудники Красного креста доставили заложниц на базу ЦАХАЛ «Реим», где их передали израильской стороне и где они встретились с семьями. С базы заложниц вертолетом доставят в медицинский центр «Шиба» в Рамат-Гане для полного обследования. По словам представителей Красного Креста, они находятся в удовлетворительном состоянии. На первых фотографиях Эмили Дамари после освобождения видно, что у нее нет двух пальцев на левой руке. Как сообщила ее семья, она их лишилась в результате ранения, которое получила при похищении 7 октября 2023 года.

На площади Похищенных в Тель-Авиве собрались тысячи людей; они наблюдали за освобождением заложниц в прямом эфире. Освобожденные пока не общались с журналистами — власти по настоянию врачей ограждают их от контакта с широкой публикой до оценки их медицинского и психологического состояния.

Митинг на площади Похищенных в Тель-Авиве. 19 января 2025 года
Oded Balilty / AP / Scanpix / LETA

Израиль готовится освободить 90 заключенных палестинцев. По данным катарского телеканала «Аль-Джазира», в их числе 12 человек моложе 19 лет, задержанных в том числе за то, что бросали камни в израильских солдат на Западном берегу Иордана. Также на свободу выйдет Халида Джарар, представительница Палестинской автономии в Совете Европы и глава Комитета заключенных Народного фронта освобождения Палестины.

Палестинцы сейчас находятся в тюрьме «Офер» близ Иерусалима. У ее ворот собрались десятки протестующих, в том числе члены семей жертв террористов, подлежащих освобождению по условиям сделки. Два человека были задержаны израильской полицией за нарушение порядка.

Президент США Джо Байден приветствовал начало реализации сделки между ХАМАС и Израилем. «Это были одни из самых сложных переговоров, в которых мне доводилось участвовать», — отметил Байден, который был одним из посредников в достижении соглашения. Он сказал, что по завершении сделки ХАМАС не будет находиться у власти в секторе Газа, хотя в обнародованных условиях соглашения об этом ничего не говорится. Прекращение огня и освобождение заложников также приветствовал генсек ООН Антониу Гутерриш, который подчеркнул, что сделка должна способствовать поставкам гуманитарной помощи остро нуждающимся в ней жителям сектора Газа.

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда после освобождения заложниц выступил с речью. Он заверил, что группировка намерена соблюдать соглашение, если его будет соблюдать Израиль. Также он провозгласил, что нападение на Израиль 7 октября 2023 года было ответом на «притеснение палестинского народа». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу публичных заявлений не делал. Его пресс-служба сообщила, что он выслушал доклад военных об освобождении заложниц и попросил передать им, что «весь народ Израиля раскрывает им объятия и желает счастливого возвращения домой».

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу утром 19 января, в 11:15 по местному времени (12:15 мск). Это произошло с опозданием на три часа относительно первоначальных договоренностей. Отсрочка была вызвана тем, что ХАМАС, вопреки обязательствам, своевременно не сообщил Израилю, кого именно освободит в первой партии заложников. Из-за этого все утро ЦАХАЛ продолжал наносить удары по сектору Газа. По данным медиа, близких к ХАМАС, в результате этих атак погибли не меньше 12 человек.

Эмили Дамари со своей матерью после освобождения, 19 января 2025 года

Следующий обмен должен состояться в субботу, 25 января. Имена заложников, которые будут освобождены, ХАМАС должен сообщить Израилю за сутки до обмена. Всего в течение шести недель должны быть освобождены 33 заложника из 97, остающихся в плену у террористов. За каждого гражданского заложника Израиль освободит по 30 палестинцев, за каждого военного — по 50.

Перемирие в секторе Газа