ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному кресту

Представители ХАМАС передали Красному кресту трех израильских заложниц, которых группировка обязалась освободить в рамках соглашения о перемирии. Видеотрансляцию ведет «Аль-Джазира».

На свободу были отпущены 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Теила Дамари и 31-летняя Дорон Штейнбрехер.

Судя по трансляции с площади Сарая в городе Газа, заложницы уже находятся в машине Красного Креста. Машины пока не могут выехать с площади из-за толпы, которая там собралась. Вооруженные боевики ХАМАС пытаются оттеснить толпу от машин. Слышно скандирование «Аллах акбар».

Дамари и Штейнбрехер были похищены из кибуца Кфар-Аза, у них есть второе гражданство — Великобритании и Румынии соответственно. Гонен похитили на фестивале Nova.

В обмен на освобождение заложниц Израиль должен выпустить из тюрем 90 палестинских заключенных. Ожидается, что это произойдет в самые ближайшие часы.

Как отмечает «Аль-Джазира», среди освобождаемых палестинцев 12 тинейджеров, большинство из которых находились в тюрьме за то, что бросали камни в израильских солдат или за аналогичные действия.

Всего на первом этапе, который продлится 42 дня, ХАМАС должен освободить 33 заложника. Израиль, в свою очередь, обязался выпустить из тюрем более 1900 палестинских заключенных.

В соответствии с соглашением, ХАМАС должен был предоставить Израилю список освобождаемых 19 января заложников не позднее, чем за сутки до освобождения. Группировка не выполнила это условие, озвучив имена только утром в воскресенье. Из-за этого режим прекращения огня начался на три часа позже, чем планировалось изначально — жертвами продолжавшихся в это время израильских обстрелов, по данным самого ХАМАС, стали 12 человек.