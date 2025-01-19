Перемирие в секторе Газа не наступило в назначенный срок ХАМАС «по техническим причинам» с опозданием передал список освобождаемых заложников

Жители города Газа возвращаются в свои дома, утро 19 января 2025 года Dawoud Abu Alkas / Reuters / Scanpix / LETA

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС, которое должно было наступить в 8:30 утра 19 января (9:30 мск), отсрочено. ХАМАС еще накануне должен был передать Израилю имена заложников, которые будут освобождены в воскресенье днем, но не сделал этого. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил, что армия продолжает наносить удары по Газе, поскольку «ХАМАС не выполняет свои обязательства».

По данным информационного агентства «Кудс», близкого к ХАМАС, в результате утренних израильских обстрелов в секторе Газа погибли не менее 12 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что пока не получит списка освобождаемых заложников, режим прекращения огня не начнет действовать. Утром 19 января он созвал заседание военно-политического кабинета — правительственной комиссии, которая принимает важнейшие решения в сфере национальной безопасности.

В ХАМАС задержку объяснили «техническими причинами», не уточнив, что под этим подразумевается. При этом группировка заверила, что привержена соглашению о прекращении огня.

На первом этапе перемирия (шесть недель, начиная с 19 января) ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника: женщин, детей, пожилых людей, раненых и больных. Общий список уже обнародован. Предполагается, что их будут отпускать партиями по несколько человек. Причиной отсрочки перемирия стало отсутствие списка первой партии.

Обновление: Представитель ХАМАС Абу Убейда сообщил, что требуемый список передан посредникам. В нем три заложницы: Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

Израильский танк ведет огонь по Газе. Утро 19 января 2025 года Ilia Yefimovich / picture alliance / Getty Images

Израильские войска начали отходить из Рафаха — города на юге сектора Газа. Об этом сообщают различные источники на месте событий, включая корреспондента CNN. По условиям соглашения о прекращении огня, Армия обороны Израиля на первом этапе перемирия должна покинуть густонаселенные районы сектора, но сохранить контроль над буферной зоной вдоль границы, а также над Филадельфийским коридором — полосой земли вдоль границы Газы с Египтом.

Жители северной части сектора Газа уже начали возвращаться в свои дома с юга, где они находились в эвакуации. Официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи на арабском языке предупредил, что, поскольку прекращение огня еще не вступило в силу, это может быть опасно.

Утром 19 января ЦАХАЛ сообщил, что в ходе совместной операции со спецслужбой ШАБАК было найдено тело Орона Шауля — солдата, погибшего в ходе . Тело уже вернули в Израиль. В Газе все еще остается тело другого солдата, погибшего на той войне, — Хадара Гольдина. На переговорах между Израилем и ХАМАС в Дохе поднимался вопрос о его обмене на тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара, погибшего в октябре 2024 года, однако договоренность не была достигнута.