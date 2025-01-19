ХАМАС передал Израилю список заложников, которых освободят в течение дня

ХАМАС передал Израилю список заложников, которых планируется освободить в течение дня 19 января. Об этом сообщило близкое к группировке агентство «Кудс».

В соответствии с заявлением представителя ХАМАС, будут освобождены 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Теила Дамари и 31-летняя Дорон Штейнбрехер.

Гонен была похищена на фестивале Nova, при нападении ХАМАС она получила огнестрельное ранение руки. Дамари и Штейнбрехер были похищены из кибуца Кфар-Аза, у них обеих есть второе гражданство — Великобритании и Румынии соответственно.

Обновлено. В канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили, что получили список.

По соглашению о перемирии, ХАМАС обязан был предоставить список заложников за 24 часа до их освобождения. Группировка этого не сделала, поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что режим прекращения огня, старт которого был запланирован на утро 19 января, не начнется до передачи списка.

В результате новых ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, по заявлению ХАМАС, погибли как минимум 12 человек.

В самом ХАМАС отсутствие списка объясняли «техническими причинами». Группировка подчеркивала, что сохраняет приверженность договоренностям.

В обмен на трех заложников Израиль должен отпустить из тюрем 1890 заключенных.

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