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Опубликован список израильских заложников, которых пообещал освободить ХАМАС. Среди них — гражданин России Александр Труфанов

Источник: The Times of Israel

Израильские СМИ 17 января опубликовали имена 33 заложников, которых террористическая группировка ХАМАС собирается освободить на первом этапе соглашения с Израилем о прекращении огня. Уведомление об освобождении упомянутых людей получили их родственники. Имена заложников опубликовали The Times of Israel, The Jerusalem Post и Девятый канал.

  • Лири Альбаг
  • Ицхак (Ицик) Альгарт
  • Карина Ариев
  • Охад Бен-Ами
  • Ариэль Бибас
  • Йордан Бибас
  • Кфир Бибас
  • Шири Бибас-Сильверман
  • Агам Бергер
  • Роми Гонен
  • Даниэла Гильбоа
  • Эмили Дамари
  • Саги Декель-Хен
  • Яир Хорн
  • Омер Венкерт
  • Александр Труфанов
  • Арбель Ягуд
  • Охад Яалом
  • Элия Коэн
  • Ор Леви
  • Наама Леви
  • Одед Лифшиц
  • Гад-Моше Мозес
  • Авраам (Авра) Менгисту
  • Шломо Манцур
  • Кит-Шмуэль Сигал
  • Цахи Идан
  • Офер Кальдерон
  • Таль Шохам
  • Дорон Штайнбрехер
  • Омер Шем-Тов
  • Хишам Шаабан ас-Саид
  • Элияху Шараби

Список не содержит информации о том, в каком состоянии находятся заложники. Власти Израиля считают, что большинство из 33 человек живы, отмечает The Times of Israel. Канцелярия премьер-министра намерена выпускать заявления с именами освобожденных людей, как только они будут переданы израильским военным. Если правительство Израиля одобрит соглашение с ХАМАС, то первых заложников, как ожидается, передадут Израилю 19 января.

В число 33 заложников вошел инженер Amazon Александр Труфанов, который имеет российское гражданство. Его похитили из кибуца Нир-Оз во время нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Также в заложниках находились его мама Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и его девушка Сапир Коэн, но ХАМАС отпустил их ранее, причем Труфанову и Татти — по отдельной договоренности с правительством России. Отец Александра и муж Елены Труфановой Виталий убит террористами во время нападения 7 октября.

Семья Труфановых репатриировалась в Израиль из Ростова-на-Дону более 25 лет назад, сообщал в 2023 году сайт «Детали».

На первом этапе соглашения о прекращения огня ХАМАС передаст Израилю 33 заложников в обмен на более чем тысячу палестинских заключенных.

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