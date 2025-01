Израильские СМИ 17 января опубликовали имена 33 заложников, которых террористическая группировка ХАМАС собирается освободить на первом этапе соглашения с Израилем о прекращении огня. Уведомление об освобождении упомянутых людей получили их родственники. Имена заложников опубликовали The Times of Israel, The Jerusalem Post и Девятый канал.

Лири Альбаг

Ицхак (Ицик) Альгарт

Карина Ариев

Охад Бен-Ами

Ариэль Бибас

Йордан Бибас

Кфир Бибас

Шири Бибас-Сильверман

Агам Бергер

Роми Гонен

Даниэла Гильбоа

Эмили Дамари

Саги Декель-Хен

Яир Хорн

Омер Венкерт

Александр Труфанов

Арбель Ягуд

Охад Яалом

Элия Коэн

Ор Леви

Наама Леви

Одед Лифшиц

Гад-Моше Мозес

Авраам (Авра) Менгисту

Шломо Манцур

Кит-Шмуэль Сигал

Цахи Идан

Офер Кальдерон

Таль Шохам

Дорон Штайнбрехер

Омер Шем-Тов

Хишам Шаабан ас-Саид

Элияху Шараби

Список не содержит информации о том, в каком состоянии находятся заложники. Власти Израиля считают, что большинство из 33 человек живы, отмечает The Times of Israel. Канцелярия премьер-министра намерена выпускать заявления с именами освобожденных людей, как только они будут переданы израильским военным. Если правительство Израиля одобрит соглашение с ХАМАС, то первых заложников, как ожидается, передадут Израилю 19 января.

В число 33 заложников вошел инженер Amazon Александр Труфанов, который имеет российское гражданство. Его похитили из кибуца Нир-Оз во время нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Также в заложниках находились его мама Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и его девушка Сапир Коэн, но ХАМАС отпустил их ранее, причем Труфанову и Татти — по отдельной договоренности с правительством России. Отец Александра и муж Елены Труфановой Виталий убит террористами во время нападения 7 октября.

Семья Труфановых репатриировалась в Израиль из Ростова-на-Дону более 25 лет назад, сообщал в 2023 году сайт «Детали».

На первом этапе соглашения о прекращения огня ХАМАС передаст Израилю 33 заложников в обмен на более чем тысячу палестинских заключенных.

Больше о заложниках

7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники 251 человека Живыми вернулись домой меньше половины. В плену остаются почти 100 человек — и каждый третий из них, вероятно, уже мертв

