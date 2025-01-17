Опубликован список израильских заложников, которых пообещал освободить ХАМАС. Среди них — гражданин России Александр Труфанов
Израильские СМИ 17 января опубликовали имена 33 заложников, которых террористическая группировка ХАМАС собирается освободить на первом этапе соглашения с Израилем о прекращении огня. Уведомление об освобождении упомянутых людей получили их родственники. Имена заложников опубликовали The Times of Israel, The Jerusalem Post и Девятый канал.
- Лири Альбаг
- Ицхак (Ицик) Альгарт
- Карина Ариев
- Охад Бен-Ами
- Ариэль Бибас
- Йордан Бибас
- Кфир Бибас
- Шири Бибас-Сильверман
- Агам Бергер
- Роми Гонен
- Даниэла Гильбоа
- Эмили Дамари
- Саги Декель-Хен
- Яир Хорн
- Омер Венкерт
- Александр Труфанов
- Арбель Ягуд
- Охад Яалом
- Элия Коэн
- Ор Леви
- Наама Леви
- Одед Лифшиц
- Гад-Моше Мозес
- Авраам (Авра) Менгисту
- Шломо Манцур
- Кит-Шмуэль Сигал
- Цахи Идан
- Офер Кальдерон
- Таль Шохам
- Дорон Штайнбрехер
- Омер Шем-Тов
- Хишам Шаабан ас-Саид
- Элияху Шараби
Список не содержит информации о том, в каком состоянии находятся заложники. Власти Израиля считают, что большинство из 33 человек живы, отмечает The Times of Israel. Канцелярия премьер-министра намерена выпускать заявления с именами освобожденных людей, как только они будут переданы израильским военным. Если правительство Израиля одобрит соглашение с ХАМАС, то первых заложников, как ожидается, передадут Израилю 19 января.
В число 33 заложников вошел инженер Amazon Александр Труфанов, который имеет российское гражданство. Его похитили из кибуца Нир-Оз во время нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Также в заложниках находились его мама Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и его девушка Сапир Коэн, но ХАМАС отпустил их ранее, причем Труфанову и Татти — по отдельной договоренности с правительством России. Отец Александра и муж Елены Труфановой Виталий убит террористами во время нападения 7 октября.
Семья Труфановых репатриировалась в Израиль из Ростова-на-Дону более 25 лет назад, сообщал в 2023 году сайт «Детали».
На первом этапе соглашения о прекращения огня ХАМАС передаст Израилю 33 заложников в обмен на более чем тысячу палестинских заключенных.