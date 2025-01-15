Израиль и ХАМАС договорились о перемирии Террористы отпустят заложников в обмен на палестинских заключенных. Но ХАМАС фактически сохранит власть в секторе Газа

Amir Cohen / Reuters / Scanpix / LETA

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Все эпизоды Израиль и ХАМАС договорились о перемирии 00:00 10:22

В столице Катара Дохе подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных террористами ХАМАС, в обмен на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Впрочем, пока рано говорить, что война, которая началась 7 октября 2023 года, закончилась: сделка между Израилем и ХАМАС включает три этапа, из которых пока согласован лишь первый.

ХАМАС освободит 33 заложника. Израиль — сотни палестинских заключенных

На первом этапе, который рассчитан на шесть недель, будет установлен режим прекращения огня и вернутся домой 33 из 98 израильтян, которых удерживают в заложниках в секторе Газа, в первую очередь женщины, дети и пожилые люди. По израильским данным, большинство из них живы — но в числе этих 33 заложников есть и погибшие, чьи тела остаются без погребения.

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Израиль в обмен освободит из тюрем несколько сотен палестинцев, прежде всего женщин и несовершеннолетних. По данным дубайского телеканала «Аль-Арабия», за каждого заложника из числа гражданских будут освобождены по 30 заключенных, за каждого военнослужащего — по 50. Среди освобождаемых палестинцев будут осужденные за терроризм.

Первый обмен, как ожидается, состоится в воскресенье, 19 января.

В течение первого этапа сделки израильские войска постепенно покинут густонаселенные районы сектора Газа, в том числе так называемый коридор Нецарим — кордон, разделяющий сектор на северную и южную части. Жители севера, эвакуированные на юг, получат возможность вернуться в свои дома. Проверять их на наличие оружия при этом будут представители Катара и Египта. Также должны значительно вырасти поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в день.

На этот период израильские войска останутся в буферной зоне на территории сектора Газа не далее 700 метров от границы. Также они останутся в Филадельфийском коридоре — полосе земли вдоль границы между сектором Газа и Египтом. Израильская сторона не раз заявляла, что контроль над этой территорией для нее принципиально важен, поскольку через границу ХАМАС может контрабандой получать оружие.

Потом война может возобновиться

Второй этап сделки также рассчитан на шесть недель. Его условия еще не согласованы, переговоры должны будут продолжиться в течение первого этапа. Стороны не взяли на себя обязательства сохранять режим прекращения огня по окончании первого этапа. Посредники — Египет, Катар и США — дали лишь устные гарантии, что воспользуются своим влиянием на обе стороны, чтобы не допустить возобновления боевых действий.

Предполагается, что на втором этапе ХАМАС освободит всех оставшихся заложников, в том числе мужчин-военнослужащих. Израиль в обмен освободит еще несколько сотен палестинцев. Второй этап должен завершиться полным выводом израильских войск из сектора Газа.

Некоторым из освобожденных палестинцев запрещено будет появляться на Западном берегу Иордана, а некоторые и вовсе должны быть депортированы из Палестины в другие страны (предположительно, главным образом в Катар и Турцию).

Среди палестинцев, которых выпустят на свободу, не будет Марвана Баргути — одного из лидеров движения ФАТХ и самого популярного политика Палестины, который отбывает в Израиле пожизненное заключение за терроризм. ХАМАС в рамках сделки пытался получить тело погибшего лидера движения Яхьи Синвара, но Израиль ответил отказом.

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ХАМАС фактически сохранит власть в секторе Газа

На третьем этапе (примерно через три месяца после вступления соглашения в силу) должно начаться восстановление сектора Газа. Ожидается, что в течение трех-пяти лет курировать этот процесс будут Египет, Катар, ООН и другие государства и международные организации.

В соглашении ничего не говорится о каких-либо политических и административных изменениях в Газе. То есть Израиль молчаливо признал, что на обозримое время ХАМАС остается фактической властью в секторе и именно с ним приходится договариваться о судьбе заложников, территориальном контроле и гуманитарной помощи.

Вид на город Газу со стороны Израиля, январь 2025 года Jack Guez / AFP / Scanpix / LETA

Еще до официальной публикации условий соглашения этот факт вызвал резкое недовольство некоторых израильских политиков, в том числе лидеров ультраправого крыла правящей коалиции — министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира (партия «Еврейская мощь») и министра финансов Бецалеля Смотрича (партия «Религиозный сионизм»). Они и их сторонники настаивают, что любое соглашение с ХАМАС означает фактическое поражение Израиля и дает террористам возможность восстановить силы и устроить новое нападение, подобное атаке 7 октября 2023 года.

Премьер Биньямин Нетаниягу не раз говорил, что одной из целей войны, наряду с освобождением заложников, является полное уничтожение ХАМАС.

Бен-Гвир пообещал, что в случае одобрения сделки его партия готова покинуть правящую коалицию. По его словам, в предыдущий год ему не раз удавалось такими угрозами сорвать сделку. Его уход означал бы утрату коалицией большинства в кнессет и падение правительства Нетаниягу. Премьеру приходилось отказываться от перемирия с ХАМАС, чтобы сохранить власть.

Однако к концу 2024 года к коалиции присоединилась партия «Правые государственники», и теперь она сможет сохранить большинство даже в случае ухода Бен-Гвира. Если же Смотрич последует призыву Бен-Гвира и также покинет коалицию, правительство, скорее всего, должно будет отправиться в отставку.

Чтобы сделка вступила в силу, ее должен одобрить сначала военно-политический кабинет (комиссия в составе правительства во главе с премьером), а затем все правительство. Нетаниягу заранее заручился необходимым большинством на этих голосованиях.

После этого будет официально опубликован список освобождаемых палестинских заключенных, подготовленный министерством юстиции Израиля. В течение 48 часов любой израильтянин сможет оспорить в Верховном суде освобождение любого из них. Такие апелляции почти наверняка будут — и почти наверняка будут отвергнуты судом, как это уже не раз случалось при прежних обменах. После этого стороны смогут приступить к реализации сделки.

Ключевую роль в заключении сделки сыграл Дональд Трамп

После своей победы на выборах президента США в ноябре 2024 года Трамп сделал несколько резких заявлений о ситуации на Ближнем Востоке. Их общий смысл сводился к тому, что ХАМАС должен освободить израильских заложников до его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Среди заложников, остающихся в Газе, у семерых есть американское гражданство.

Трамп назначил своим спецпосланником на Ближнем Востоке бизнесмена и старого друга Стива Уиткоффа. Тот участвовал в последнем раунде непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС наряду с официальными представителями государств-посредников — Египта, Катара и США.

Предположительно, именно угрозы Трампа сделали ХАМАС более уступчивым и помогли вывести переговоры из тупика, в котором они находились больше года. Что касается Израиля, Трамп, вероятно, смог убедить Нетаниягу (они уже около 40 лет поддерживают дружеские отношения) пойти на встречные уступки ради достижения стратегических целей.

Одной из таких целей может быть совместное противостояние Ирану. Другой — нормализация отношений Израиля с арабским миром. В первое президентство Трампа (2017–2021) при его посредничестве были подписаны так называемые соглашения Авраама — они включали нормализацию отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

В 2023 году, перед нападением ХАМАС 7 октября, шли переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией. С началом войны в Газе они были заморожены. Впоследствии наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявлял, что считает создание палестинского государства условием возобновления процесса нормализации.

Акция сторонников сделки по обмену заложников. Они обвиняют премьера Биньямина Нетаниягу в том, что он делает недостаточно для их освобождения Ammar Awad / Reuters / Scanpix / LETA

Итоги войны подводить рано. Но все же вот некоторые из них

Война началась с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1200 израильтян, более 250 были захвачены и увезены в Газу.

Израиль в ответ начал военную операцию «Железные мечи». По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, за время войны погибли более 46 тысяч жителей сектора. Ведомство не делает различий между гражданским населением и боевиками. По данным Армии обороны Израиля, были убиты около 17 тысяч террористов ХАМАС (всего их было, по разным оценкам, от 20 до 40 тысяч). Боевые потери Израиля составили около 1000 человек.

Без малого 2 миллиона человек — почти все население сектора Газа — было вынуждено покинуть свои дома. Смертность значительно выросла вследствие недостатка чистой воды, еды и доступа к медицинской помощи. Больше 60% зданий в секторе полностью разрушены или значительно повреждены.

Еще в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск против Израиля, обвиняя его в геноциде палестинцев. Разбирательство по этому делу продолжается. В ноябре 2024-го Международный уголовный суд выдал ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в секторе Газа.

ХАМАС за время войны лишился многих своих лидеров, в том числе Яхьи Синвара, Мухаммеда Дейфа и Марвана Иссы, которые руководили нападением 7 октября, а также Исмаила Хании, важнейшей политической фигуры в организации.

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Для Израиля эта война уже стала самой долгой в его истории: она длится 15 месяцев. Прежде самой долгой считалась война за независимость 1948–1949 годов, которая продолжалась 10 месяцев.

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«Медуза»