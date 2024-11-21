«Это черный день для правосудия» Как в Израиле (и не только) отреагировали на выдачу ордеров на арест премьера Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта

Йоав Галант и Биньямин Нетаниягу на заседании Кнессета, 24 июля 2023 года Amir Cohen / Reuters / Scanpix / LETA

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, отправленного в отставку в начале ноября. Суд обвинил их в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа в период с 8 октября 2023 года. В Израиле решение суда называют позором, а Нетаниягу поддерживают даже оппозиционные ему политики.

Антисемитское решение Международного уголовного суда равнозначно современному процессу Дрейфуса — и закончится оно так же.

Израиль с отвращением отвергает абсурдные и ложные обвинения со стороны Международного уголовного суда, который является предвзятым и дискриминационным политическим органом.

Решение [о выдаче ордеров] было принято коррумпированным главным прокурором, который пытается спасти свою шкуру от серьезных в домогательствах, и предвзятыми судьями, мотивированными антисемитской ненавистью к Израилю.

Никакое антиизраильское решение не помешает Израилю защищать своих граждан. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не поддастся давлению, не остановится и не отступит, пока не будут достигнуты все военные цели, которые Израиль поставил в начале кампании.

президент Израиля

Это черный день для правосудия. Черный день для человечества.

Принятое недобросовестное, возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище. Оно высмеивает жертвы всех, кто борется за справедливость — от победы союзников над нацистами до сегодняшнего дня.

Оно игнорирует тяжелое положение 101 израильского заложника, удерживаемого в жестоком плену ХАМАС в Газе. Оно игнорирует циничное использование [движением] ХАМАС собственного народа в качестве живого щита. Оно игнорирует тот непреложный факт, что Израиль подвергся варварскому нападению и имеет обязанность и право защищать свой народ. Оно игнорирует тот факт, что Израиль является яркой демократией, действующей в соответствии с международным гуманитарным правом и прилагающей все усилия для обеспечения гуманитарных потребностей гражданского населения.

И в самом деле это решение выбрало сторону террора и зла вместо демократии и свободы и превратило саму систему правосудия в живой щит для преступлений ХАМАС против человечности.

Эта циничная эксплуатация международных правовых институтов еще раз напоминает нам о необходимости подлинной моральной ясности перед лицом иранской империи зла, которая стремится дестабилизировать наш регион и мир и разрушить сами институты свободного мира.

министр иностранных дел Израиля

Темный час для Международного уголовного суда в Гааге, в который он утратил всякую легитимность своего существования и деятельности. Он действовал как политический инструмент на службе самых радикальных террористов, работающих над подрывом мира на Ближнем Востоке.

Эти ордера — не просто личные нападки; по сути, они являются посягательством на право Израиля на самооборону. Это нападение на самую преследуемую страну в мире — а также на единственную страну в регионе, против которой открыто действовали другие страны, стремящиеся к ее уничтожению.

С моральной точки зрения это представляет собой затмение, которое превращает добро во зло и служит силам зла. С политической точки зрения выдача ордеров против государства, действующего в соответствии с международным правом, является наградой и поощрением для оси зла, которая грубо и последовательно его нарушает.

Порядочные нации и каждый нравственный человек в мире должны недвусмысленно отвергнуть эту несправедливость.

один из лидеров израильской оппозиции

Осуждаю решение суда в Гааге. Израиль защищает себя от террористических организаций, которые нападали, убивали и насиловали наших граждан. Эти ордера на арест — награда для террористов.

лидер израильской оппозиции, вышедший из чрезвычайного военного кабинета

Решение МУС — моральная слепота и позорное пятно исторического масштаба, которое никогда не забудется.

министр национальной безопасности Израиля

Выдача ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и [Йоава] Галанта — это беспрецедентный позор, но вовсе не удивительный.

Международный уголовный суд в Гааге еще раз показывает, что он насквозь антисемитский. Это полное системное безумие. Я поддерживаю премьер-министра в справедливой войне.

Ответ на ордера на арест — распространение израильского суверенитета на все территории Иудеи и Самарии (Западный берег Иордана — прим. «Медузы»), заселение всех частей страны и разрыв связей с террористическим органом (МУС), включая санкции.

глава европейской дипломатии

Это не политическое решение. Решение суда необходимо уважать и исполнять.

президент Аргентины

Аргентина выражает свое глубокое несогласие с решением Международного уголовного суда выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Это решение игнорирует законное право Израиля защищать себя от постоянных нападений со стороны террористических организаций, таких как ХАМАС и «Хизбалла».

Израиль сталкивается с жестокой агрессией, бесчеловечным захватом заложников и неизбирательными нападениями на свое население. Криминализация законной защиты нации при умалчивании об этих злодеяниях является актом, который искажает дух международного правосудия.

Аргентина солидарна с Израилем, поддерживает право защищать свой народ и требует немедленного освобождения заложников. Мы призываем международное сообщество осудить действия ХАМАС и «Хизбаллы», защитить суверенитет Израиля и действовать справедливо и беспристрастно в стремлении к прочному миру в регионе.

глава МИД Венгрии

Это решение позорно и абсурдно. Я только что разговаривал по телефону со своим коллегой Гидеоном Сааром, министром иностранных дел Израиля, и заверял его, что Венгрия отвергает превращение любого института международной судебной системы в политический инструмент — и теперь это произошло.

Это решение принесло позор международной судебной системе, приравняв премьер-министра страны, подвергшейся дьявольской атаке, к лидерам террористической организации, совершившей эту атаку. Решение неприемлемо.

кандидат Трампа на пост советника по национальной безопасности

МУС не заслуживает доверия, и эти обвинения были опровергнуты правительством США. Израиль законно защищал свой народ и границы от террористов и геноцида. Вы можете ожидать решительного ответа на антисемитскую предвзятость МУС и ООН в январе.

сенатор-республиканец от Южной Каролины

Международный суд по борьбе с коррупцией действовал самым абсурдным и безответственным образом, выдав ордера на арест премьер-министра и бывшего министра обороны Израиля, в то время как над прокурором, который запросил эти ордера, нависает целая туча обвинений.

Теперь сенату США пора действовать и подвергнуть санкциям этот безответственный орган. Суд бросил вызов всем концепциям фундаментальной справедливости и узаконил действия коррумпированного прокурора.

Призыв к независимому расследованию неправомерных действий прокурора в один день и выдача ордера на основании его результатов на следующий день — это оскорбление любого чувства справедливости и верховенства закона.

Мы призываем Международный уголовный суд расширить сферу ответственности на всех лидеров преступной оккупации.

что говорили в израиле в ответ на требование выдать ордера на арест

В Израиле опасаются выдачи Международным уголовным судом ордера на арест руководства страны, включая Биньямина Нетаниягу Если это произойдет, он окажется в одном ряду с Омаром аль-Баширом и Владимиром Путиным

что говорили в израиле в ответ на требование выдать ордера на арест

В Израиле опасаются выдачи Международным уголовным судом ордера на арест руководства страны, включая Биньямина Нетаниягу Если это произойдет, он окажется в одном ряду с Омаром аль-Баширом и Владимиром Путиным