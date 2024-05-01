В Израиле опасаются выдачи Международным уголовным судом ордера на арест руководства страны, включая Биньямина Нетаниягу Если это произойдет, он окажется в одном ряду с Омаром аль-Баширом и Владимиром Путиным

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В Израиле считают, что Международный уголовный суд (МУС) готовится выдать ордера на арест нескольких высокопоставленных руководителей страны, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В самом суде эту информацию официально не комментируют. Однако, как узнали журналисты Reuters, прокуроры МУС допросили сотрудников двух больниц, ставших целями израильских военных в ходе наземной операции в секторе Газа, а Нетаниягу выразил свою обеспокоенность возможным решением МУС в разговоре с президентом США Джо Байденом. Ни Израиль, ни США юрисдикцию МУС не признают — но ордера на арест могут создать израильскому руководству значительные сложности, а чиновники окажутся в одном ряду с такими главами государств, как бывший президент Судана Омар аль-Башир и президент РФ Владимир Путин, обвиняемый в незаконной депортации украинских детей.

Сообщения о подготовке Международным уголовным судом ордеров на арест нескольких чиновников в руководстве Израиля, включая премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу, начали появляться в середине апреля. Одним из первых об этом написал израильский телеканал N12 со ссылкой на источники.

По данным N12, узнав о предполагаемых планах МУС, Нетаниягу срочно встретился с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, министром юстиции Яривом Левином и министром иностранных дел Исраэлем Кацем, чтобы обратиться к западным союзникам за помощью. Кроме того, премьер-министр обсудил вопрос о выдаче ордеров МУС с британскими и немецкими чиновниками, посещавшими Израиль, писал N12.

Некоторые подробности появились спустя 10 дней — после того, как 28 апреля о возможных ордерах на арест написала газета The New York Times, поговорившая на условиях анонимности с пятью израильскими и иностранными чиновниками. Затем вышли публикации и в других западных СМИ. В числе тех, на кого могут быть выданы ордера, собеседники журналистов помимо Нетаниягу назвали министра обороны Израиля Йоава Галланта и главу Генштаба Херци Халеви. Кроме того, как полагают собеседники NYT, суд рассматривает ордера на арест лидеров ХАМАС — но их имена не называются.

Других подробностей относительно подготовки ордеров западные издания выяснить не смогли. На каком основании они могут быть выданы (если подготовка к их выдаче вообще идет), также неизвестно. Двое собеседников NYT предположили, что израильское руководство могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и чрезмерно жестком ответе на нападение террористов ХАМАС 7 октября. Источник The Times of Israel упоминает обвинение в том, что Израиль «намеренно морил голодом» палестинцев в секторе Газа.

Израильские чиновники не уточняют, какая информация привела их к этим выводам и говорят, что не знают, на какой стадии находится процесс в МУС. В самом суде сообщения об ордерах на арест официально не комментируют — а прокурор МУС Карим Хан лишь подтвердил, что его команда ведет начатое еще в 2021 году военных преступлений в секторе Газа и на Западном берегу Иордана. Один из источников NYT считает, что ордера на арест связаны именно с ним.

Le Monde, ссылаясь на информированный источник в Гааге, где находится МУС, называет выдачу ордеров «неизбежным событием». По словам собеседника газеты, любое заявление прокурора об ордере на арест должно быть одобрено тремя судьями — и этот этап, как он говорит, уже завершен.

Вместе с этим, как узнал Reuters, в понедельник, 28 апреля, прокуроры МУС допросили сотрудников двух крупнейших больниц в секторе Газа — госпиталя Аль-Шифа на севере и госпиталя Насер в южной части анклава. Один из источников агентства сообщил, что показания, взятые у сотрудников больниц, могут стать частью расследования МУС, однако других деталей не привел.

военная операция цахал в больнице

На территории больницы в секторе Газа нашли массовое захоронение. В трех братских могилах обнаружены тела 392 человек У некоторых жертв были связаны руки, утверждает ООН

военная операция цахал в больнице

На территории больницы в секторе Газа нашли массовое захоронение. В трех братских могилах обнаружены тела 392 человек У некоторых жертв были связаны руки, утверждает ООН

Ни Израиль, ни США не признают юрисдикцию МУС, и, если ордер будет выдан, обязательства арестовать Нетаниягу нет ни у одной, ни у другой страны. Тем не менее в Израиле «серьезно озабочены» процессами, идущими в суде. При этом Палестина входит в состав участников МУС (всего в нем состоят 124 страны, подписавшие ), и потому судьи считают, что их юрисдикция распространяется на сектор Газа и Западный берег Иордана.

Биньямин Нетаниягу заявил 26 апреля, что Израиль под его руководством «никогда не допустит никаких попыток МУС подорвать неотъемлемое право страны на самооборону». «Хотя решения, принятые судом в Гааге, не повлияют на действия Израиля, они создадут опасный прецедент, который угрожает военным и публичным лицам», — написал Нетаниягу.

По информации NBC News, Израиль также «работает по дипломатическим каналам», чтобы попытаться остановить выдачу ордеров. С подобной просьбой Биньямин Нетаниягу обратился и к президенту США Джо Байдену, пишет издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. По словам собеседников Axios, свою обеспокоенность премьер-министр Израиля выразил Байдену во время телефонного разговора, в ходе которого лидеры двух стран также обсудили переговоры по освобождению израильских заложников.

Американские чиновники в разговоре с Axios отметили, что неправительственные организации и несколько государств, входящих в состав МУС, оказывают давление на прокуратуру с тем, чтобы она приняла решение о выдаче ордеров на арест. Однако члены конгресса США от обеих партий, как стало известно изданию, предупредили суд, что такие ордера будут встречены «ответными мерами», а в разработке находится законопроект о санкциях в отношении должностных лиц суда. Белый дом отказался комментировать Axios разговор Нетаниягу с Байденом, но заявил, что «МУС не обладает юрисдикцией в этой ситуации, и мы не поддерживаем его расследование».

Кроме того, возможной выдачей ордеров на арест израильского руководства озабочены и страны G7, которые опасаются, что этот шаг приведет к срыву переговоров между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Такую же обеспокоенность, как пишет Axios, выражают и в США.

кого еще обвинял мус

Путин — не первый глава государства, которого международные суды подозревают в военных преступлениях Вспоминаем тех, кто был до него: от преемника Гитлера до Каддафи и лидера косовских албанцев

кого еще обвинял мус

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Международный уголовный суд обладает полномочиями преследовать лиц, которые подозреваются в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. При этом судить обвиняемых заочно он не может, но и арестовать главу государства, которое не ратифицировало Римский статут, невозможно. Однако ордер МУС, если он будет выдан, может как минимум создать сложности для передвижения чиновников, которые окажутся под угрозой ареста в других странах, признающих юрисдикцию МУС. Кроме того, как отмечает NYT, это решение может привести к «стигматизации» — потому что фигуранты попадут в одну категорию с такими иностранными лидерами, как свергнутый президент Судана и президент РФ Владимир Путин, обвиненный в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Вместе с этим в Гааге проходит еще один процесс с участием Израиля — дело по обвинению в геноциде палестинского народа. Его рассматривает суд ООН — но на вынесение решения по нему могут уйти годы, а ответственность в случае утверждения обвинения ляжет на страну, а не персонально на ее руководителей.

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