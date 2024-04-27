На территории больницы в секторе Газа нашли массовое захоронение. В трех братских могилах обнаружены тела 392 человек У некоторых жертв были связаны руки, утверждает ООН

Опознание тел, найденных в могилах на территории госпиталя Насер в секторе Газа, 25 апреля 2024 года AFP / Scanpix / LETA

В службе заявили, что на территории больницы Насер под городом Хан-Юнис в южной части сектора Газа после вывода израильских войск было найдено массовое захоронение, где обнаружили 392 тела.

По словам представителя службы Мохаммеда Аль-Мигайера, в больнице нашли три братские могилы: две рядом со зданием морга, еще одну — у корпуса диализа. 165 тел опознаны, экспертиза еще 227 продолжается. На пресс-конференции гражданской обороны Палестины также показали фотографии, на которых в том числе видны тела детей, пишет CNN.

Как заявил Аль-Мигайер, в больнице были случаи убийства пациентов, находившихся на лечении. В управлении ООН по правам человека добавили, что некоторые люди были раздеты и у них были связаны руки. Корреспондент CNN, побывавший на месте захоронения, рассказал, что видел несколько тел погибших, на которых были медицинские халаты.

В гражданской обороне Палестины утверждают, что около 20 человек были похоронены в могилах заживо. Доказательств этому нет, никаких свидетельств в пользу такой версии не представлено.

Захоронение появилось на территории госпиталя в январе — во время наступления израильской армии и осады больницы Насер. Не имея возможности добраться до кладбищ, персонал больницы стал хоронить погибших на территории комплекса. О захоронениях сообщало в конце января и подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы.

15 февраля Армия обороны Израиля начала военную операцию на территории госпиталя. Солдаты занимали эту территорию до 22 февраля. В гражданской обороне Палестины утверждают, что израильские военные эксгумировали тела с целью «скрыть следы преступлений».

В Армии обороны Израиля заявили в ответ, что военные, попав на территорию госпиталя, осматривали тела, ранее захороненные палестинцами, чтобы выяснить, нет ли в могилах убитых израильских заложников. Затем тела были захоронены на прежнем месте. «Осмотр проводили надлежащим образом, сохраняя уважение к умершим», — сказали в ЦАХАЛ.

Представитель ЦАХАЛ Надав Шошани назвал попытки обвинить Израиль в захоронении палестинцев в братских могилах «категорически ложными». Он обратил внимание, что могилы были вырыты раньше — до того, как израильтяне заняли территорию больницы. Это подтверждают опубликованные в соцсетях видео, на которых жители сектора Газа хоронят погибших.

Журналисты «Би-би-си» изучили видео захоронений на территории госпиталя, опубликованные 22, 25 и 28 января. Они отмечают, что кадры были сняты после того, как медицинский персонал сообщил об интенсивных боевых действиях в этом районе, однако подтвердить, сколько тел было захоронено до начала израильского рейда, невозможно. При этом подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы 27 января заявило, что во дворе больницы захоронены 150 тел. «Би-би-си» отмечает, что это тоже невозможно проверить. О том, что около 100 тел были захоронены на территории госпиталя еще до операции ЦАХАЛ в этом районе, также пишет CNN.

Журналисты Sky News, изучившие спутниковые снимки и видео, отмечают, что после вторжения израильских военных на территории госпиталя появились бульдозеры, оставившие следы среди могил. На снимках, сделанных уже после того, как израильские военные покинули территорию, они увидели «обширные разрушения» в районе двух массовых захоронений.

Местные жители рассказали корреспонденту CNN, что в январе похоронили близких, убитых на территории больницы, во временных могилах. Вернувшись после вывода израильских войск в апреле, они обнаружили, что некоторые тела были эксгумированы, а затем захоронены в братской могиле.

ООН призвала провести независимое расследование в связи с обнаружением массового захоронения.

Операция ЦАХАЛ в Хан-Юнисе началась в декабре 2023 года. В конце января военные окружили госпиталь Насер, а затем провели рейд, в ходе которого, как они заявили, были захвачены около 200 террористов, укрывавшихся в медицинском комплексе. В ЦАХАЛ утверждают, что военная операция была проведена «целенаправленно и без ущерба для больницы, пациентов и медицинского персонала». 7 апреля 2024 года ЦАХАЛ объявил о выводе наземных войск из южной части сектора Газа. Там оставили только одну бригаду, которой поручено обеспечивать безопасность коридора, пересекающего сектор Газа и отделяющего его северную часть от южной.

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