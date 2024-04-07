Израиль вывел наземные войска из южной части сектора Газа, оставив только одну бригаду

Армия обороны Израиля вывела все наземные войска из южной части сектора Газа, оставив там только одну бригаду, сообщают Reuters и The Times of Israel.

Сейчас в секторе Газа остается только пехотная бригада «Нахаль». Ей поручено обеспечивать безопасность так называемого «коридора Нецарим», который пересекает сектор Газа от района Беэри на юге Израиля до побережья. Он позволяет израильским военным проводить рейды в северной и центральной части сектора и предотвращает возвращение палестинских беженцев на север.

Как пишет Reuters, неясно, задержит ли вывод войск израильское вторжение в город Рафах, находящийся на юге сектора на границе с Египтом. В нем остаются около полутора миллионов палестинцев, большая часть которых — беженцы из северных районов сектора.

The Jerusalem Post пишет, что ЦАХАЛ объявил о завершении активной стадии войны, «оставляя открытой возможность будущего вторжения в Рафах». Высокопоставленный представитель израильской армии заявил, что решение о выводе войск «не имеет ничего общего» с давлением США. Однако The Jerusalem Post отмечает, что вывод произошел через два дня после разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Вывод войск, как отмечает Reuters, произошел на фоне подготовки Египта к проведению нового раунда переговоров о сделке по освобождению израильских заложников, остающихся в плену у ХАМАС, и прекращению огня. Обсуждение сделки продолжается с января, однако до сих пор соглашение не достигнуто.

16 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу одобрил план вторжения в Рафах, последний оставшийся на юге сектора Газа город. Израильское командование считает вторжение необходимым, чтобы добраться до лидеров ХАМАС, которые предположительно скрываются там. В США планы израильской армии в Рафах осуждают, указывая, что перемещенным в Рафах палестинцам некуда бежать и предлагая военным проводить точечные операции.

4 апреля президент США Джо Байден поговорил с Нетаниягу по телефону впервые после удара израильской армии по гуманитарному конвою благотворительной организации World Central Kitchen, в результате которого погибли семь работников с гражданствами Великобритании, Австралии, Польши, США и Канады. Байден, как писало издание Politico, сказал Нетаниягу, что терпение Белого дома «иссякло». После этого разговора Израиль объявил, что откроет для гуманитарных поставок в сектор Газа контрольно-пропускной пункт «Эрез» и порт Ашдода на юге страны.