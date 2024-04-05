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Президент США Джо Байден 4 апреля созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу — их разговор стал первым с момента удара израильской армии по гуманитарному конвою благотворительной организации World Central Kitchen в секторе Газа, в результате которого погибли семь ее сотрудников.

Колонну World Central Kitchen, состоявшую из трех автомобилей с логотипами организации, обстреляли 1 апреля недалеко от города Дейр-эль-Балах в средней части сектора Газа. Среди погибших были граждане Великобритании, Австралии, и Польши; у одного человека было гражданство США и Канады, еще один сотрудник был палестинцем.

Автомобиль World Central Kitchen после обстрела, 2 апреля 2024 года Mohamed Saber / EPA / Scanpix / LETA Обстрелянная машина гуманитарного конвоя с нанесенным на крышу логотипом World Central Kitchen, 2 апреля 2024 года Ismael Abu Dayyah / AP / Scanpix / LETA

Машина World Central Kitchen после обстрела, 2 апреля 2024 года Mohamed Saber / EPA / Scanpix / LETA Паспорта сотрудников гуманитарной миссии World Central Kitchen, 2 апреля 2024 года Omar Ashtawy / APA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

43-летняя австралийка Лалзоми Фрэнком, которую ее коллеги называли Зоми, пришла работать в World Central Kitchen в 2018 году, после извержения вулкана Фуэго в Гватемале, вспоминает бывший директор организации Нейт Мук. «Когда другие переживали самые мрачные времена, Зоми была ярким светом и давала утешение, а без нее мир стал более тусклым», — пишет он.

Друг еще одного погибшего, 35-летнего Дамиана Соболя из Польши, вспоминает, что тот всегда стремился помогать людям. После начала полномасштабной войны он был в Украине, в 2023 году после землетрясения в Турции он отправился помогать пострадавшим там. «Для меня он был героем. Он поехал туда [в сектор Газа], чтобы накормить людей, чтобы дать им надежду, что все наладится», — говорит друг Соболя.

Семеро сотрудников World Central Kitchen, погибшие при обстреле миссии World Central Kitchen / WCK.org / AP / Scanpix / LETA

Организация World Central Kitchen потребовала создать независимую комиссию по расследованию убийства ее сотрудников, поскольку «ЦАХАЛ не может достоверно расследовать собственную неудачу в секторе Газа». Представители организации заявили, что команда соблюдала «все надлежащие протоколы» и на собственном видео израильских военных нет никаких указаний для обстрела колонны, которая не представляла угрозы.

«Еда — это универсальное право человека. World Central Kitchen гордится тем, что после 7 октября накормила семьи по всему Израилю, и мы продолжаем требовать освобождения всех заложников. В то же время мы считаем, что палестинские семьи имеют такое же универсальное право на еду, воду и лекарства. Мы знаем, что израильтяне в глубине души разделяют те же ценности», — говорится в заявлении организации.

Биньямин Нетаниягу, который 2 апреля вышел из больницы после операции по удалению грыжи, назвал удар по гуманитарному конвою World Central Kitchen «трагическим случаем». «Это происходит на войне. Мы проводим тщательное расследование и находимся в контакте с правительствами. Мы сделаем все, чтобы предотвратить повторение этого», — говорилось в его заявлении.

Однако реакция США на обстрел гуманитарного конвоя стала одной из самых резких за все полгода войны Израиля против ХАМАС, отмечает The New York Times. В заявлении Белого дома говорится, что Байден «ясно дал понять» Нетаниягу, что Израилю необходимо «осуществить ряд конкретных шагов» по устранению ущерба гражданскому населению и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций в секторе Газа.

The New York Times называет 30-минутный разговор между Байденом и Нетаниягу «напряженным» и пишет, что американский президент в этой беседе впервые использовал помощь США Израилю в качестве рычага давления, чтобы повлиять на израильского премьера.

По данным издания Politico, которое ссылается на четырех высокопоставленных чиновников Белого дома, Байден заявил Нетаниягу, что терпение США «уже было на исходе» — и иссякло после удара по сотрудникам World Central Kitchen, в числе которых был американский гражданин. Как сказали собеседники издания, Байден «позаботился о том, чтобы Нетаниягу знал, что отношения между США и Израилем достигли переломной точки».

В заявлении Белого дома также говорится, что политика Вашингтона в отношении сектора Газа будет определяться исходя из оценки предпринятых Израилем действий. О том, что политика США в отношении Израиля может измениться, заявил после разговора Байдена и Нетаниягу представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. «Если в их политике не будет изменений, то должны быть изменения в нашей», — сказал он.

Кроме того, как подчеркнул Байден в разговоре, для улучшения гуманитарной ситуации Израилю нужно немедленно заключить соглашение о прекращении огня и возвращении заложников, находящихся в плену у ХАМАС. Этого же требуют от Нетаниягу и внутри страны — протесты с участием семей заложников и оппозиции израильскому правительству продолжаются уже несколько дней.

протесты в израиле

В Тель-Авиве прошла крупнейшая с начала войны демонстрация Семьи заложников, захваченных террористами ХАМАС, объединились с оппозицией, которая требует отставки правительства Израиля

протесты в израиле

В Тель-Авиве прошла крупнейшая с начала войны демонстрация Семьи заложников, захваченных террористами ХАМАС, объединились с оппозицией, которая требует отставки правительства Израиля

Спустя несколько часов после этого разговора Израиль объявил об открытии контрольно-пропускного пункта «Эрез» на севере сектора Газа, который оставался закрытым с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Кроме того, правительство Израиля заявило, что откроет для поставок гуманитарной помощи порт Ашдода на юге и пропустит больше грузовиков со стороны Иордании. По словам чиновников администрации Байдена, с которыми поговорил The New York Times, Нетаниягу согласился на открытие дополнительных маршрутов, чтобы «успокоить» американского президента.

В Белом доме открытие дополнительных маршрутов приветствовали. Однако действия Израиля после телефонного разговора, как пишет The New York Times, «удовлетворили некоторые, но не все требования Байдена». Тем не менее, как пишет NYT, чиновники Белого дома не стали прямо заявлять, что Байден может ограничить поставки американского оружия Израилю. Издание отмечает, что Байден еще в октябре после нападения ХАМАС выразил Израилю «твердую и непоколебимую» поддержку, и, хотя он все чаще критикует действия Нетаниягу, своего обещания до сих пор придерживается.

Сделка об освобождении израильских заложников тем временем остается в замороженном состоянии — до сих пор Нетаниягу отвергал требования ХАМАС об освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем. Однако, по словам источника NYT, 6 апреля директор ЦРУ Уильям Бернс отправится в Каир, где пройдет следующий раунд переговоров.

Еще одной темой разговора Байдена и Нетаниягу стали угрозы со стороны Ирана, последовавшие за ударом по иранскому консульству в Дамаске, нанесенным израильской авиацией 1 апреля. При обстреле погибли семь человек, включая двух генералов Корпуса стражей исламской революции. В заявлении Белого дома говорится, что США «решительно поддерживают Израиль перед лицом этих угроз».

После удара по гуманитарной миссии World Central Kitchen Армия обороны Израиля объявила о начале внутреннего расследования. По его итогам, как сообщили в ЦАХАЛ 5 апреля, были уволены двое офицеров. Израильские военные объяснили обстрел автомобилей World Central Kitchen серьезным провалом и «ошибочной идентификацией» — по словам представителя ЦАХАЛ, те, кто одобрил удар, были убеждены, что он нацелен на боевиков ХАМАС.

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В секторе Газа неизбежен голод — так говорят эксперты Предотвратить его может прекращение огня, но Израиль и ХАМАС не готовы на это пойти, пишет The Economist