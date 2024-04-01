В Тель-Авиве прошла крупнейшая с начала войны демонстрация Семьи заложников, захваченных террористами ХАМАС, объединились с оппозицией, которая требует отставки правительства Израиля

Протестующие возле штаба Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, 30 марта 2024 года Abir Sultan / EPA / Scanpix / LETA

В Тель-Авиве 30 марта прошла одна из крупнейших акций против правительства с начала войны в секторе Газа. Демонстрации семей похищенных израильтян, которые до сих пор находятся в плену у ХАМАС, проходят в Тель-Авиве каждую субботу у музея искусств. Однако в этот раз на улицы вышли также представители оппозиции, которые требуют не только немедленного заключения сделки по освобождению заложников, но и проведения досрочных выборов правительства — и они, как пишет The Washington Post, могут стать «самой большой угрозой» для премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Родственники заложников обвиняют Нетаниягу в срыве сделки по освобождению их близких, которые находятся в плену уже почти 180 дней. Одна из них, Эйнав Зангаукер, у которой в плену находится сын Матан, заявила, что семьи заложников «вынуждены начать новый этап справедливой борьбы» и будут принимать меры по «немедленной отставке» Биньямина Нетаниягу. Она обвинила Нетаниягу в «торпедировании» сделки и назвала премьер-министра препятствием, мешающим заключению соглашения о временном перемирии.

Очередной раунд переговоров об освобождении заложников между Израилем и ХАМАС начался еще в феврале. Предварительный план предполагал 40-дневное прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, в соотношении 1 к 10. Президент США Джо Байден 27 февраля заявил, что надеется на прекращение огня «к следующему понедельнику». Однако этого так и не произошло, а Нетаниягу продолжает отвергать требования ХАМАС — в частности, об освобождении палестинских заключенных, отбывающих сроки за убийства.

Представители оппозиции, вышедшие на протест вместе с семьями похищенных израильтян, в свою очередь, требуют назначения досрочных выборов и отставки Нетаниягу. Они также считают застопорившуюся сделку об освобождении заложников провалом правительства. Некоторые из них говорят, что решение родственников заложников присоединиться к протесту против правительства нельзя назвать политическим, но они «делают все возможное, чтобы вернуть своих близких домой», и понимают, что Нетаниягу «является препятствием на этом пути».

Помимо Тель-Авива, митинги также прошли в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и у резиденции Нетаниягу в городе Кейсария. Там выступил бывший глава разведки ЦАХАЛ Амос Малка, заявивший, что «каждый дополнительный день» пребывания премьер-министра на своем посту представляет «явный и непосредственный риск» для безопасности Израиля.

Нетаниягу после протестов выступил на пресс-конференции, заявив, что делает все возможное для освобождения заложников, а призывы к выборам в разгар войны, «за мгновение до победы», парализуют Израиль «минимум на полгода». «И первым, кто отпразднует это, будет ХАМАС», — добавил премьер-министр.

При этом, как отмечает The Washington Post, премьер-министр находится под давлением не только протестующих, но и США, которые критикуют его намерение начать военную операцию в Рафахе — последнем городе на юге сектора Газа, куда эвакуировались с севера живущие в анклаве палестинцы. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что Израиль под руководством Нетаниягу рискует стать «изгоем» и призвал страну провести новые выборы. Израильский премьер-министр ответил, что его страна — не «банановая республика», чтобы пытаться заменить избранное руководство, а политику его правительства поддерживает большинство израильтян.

Накануне митинга начальник полиции Тель-Авива разослал наиболее активным демонстрантам письма, предостерегающие от перекрытия дорог и поджога шин. Однако на акции все равно начались столкновения: протестующие заблокировали крупнейшее шоссе Аялон и начали жечь костры; полицейские в ответ применили водометы, разгоняя толпу. Позже полиция заявила, что, хотя демонстрация в основном «носила мирный характер», некоторые из протестующих «нарушили общественный порядок». На акции протеста были задержаны 16 человек.