В Газе в результате авиаудара погибли семь сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen. В ЦАХАЛ заявили, что расследуют «трагический инцидент»

Израильские военные обстреляли гуманитарный конвой благотворительной организации World Central Kitchen в Газе, сообщила сама организация.

В результате инцидента погибли семь человек, в числе которых граждане Австралии, Великобритании и Польши. В World Central Kitchen назвали атаку «непростительной», подчеркнув, что автомобили конвоя были брендированы логотипами организации, а передвижение осуществлялось в координации с израильскими военными.

World Central Kitchen на неопределенный срок остановит деятельность в Газе, сообщила организация.

В официальном заявлении ЦАХАЛ сообщалось, что военные «на самом высоком уровне пытаются понять обстоятельства этого трагического инцидента», при этом напрямую изральская армия пока на себя ответственность за удар не взяла.

World Central Kitchen является одной из ключевых гуманитарных организаций, действующих в Газе во время войны. С начала боевых действий WCK распределила уже более 32 миллионов порций еды.

По оценкам международных организаций, до 300 тысяч жителей сектора Газа находятся под угрозой голода в самое ближайшее время.

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