Самолет сбрасывает гуманитарную помощью над севером сектора Газа Leo Correa / AP / Scanpix / LETA

Голод на севере сектора Газа неизбежен и, вероятно, начнется в мае, а к июлю голодать будут жители всего палестинского анклава, говорится в докладе партнерства по комплексной классификации стадий продовольственной безопасности ( ) . По оценке экспертов, по меньшей мере 20% населения страдают от острой нехватки продовольствия, а каждый третий ребенок — от острого недоедания. Согласно докладу, двое из каждых 10 тысяч человек ежедневно умирают от голода или недоедания и болезней.

Как отмечает The Economist, голод в Газе вызван не только введенными Израилем ограничениями на ввоз продовольствия, но и перебоями в его распределении. В ООН утверждают, что Израиль регулярно отказывается дать одобрение на пропуск конвоев с гуманитарной помощью. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в середине марта обвинило Израиль в нанесении удара по центру распределения продовольствия в Рафахе (ЦАХАЛ утверждает, что в результате точечного авиаудара был убит террорист из оперативного подразделения ХАМАС). Израильские войска заняли «большую часть сельскохозяйственных угодий» в Газе, что привело к перемещению значительной части населения анклава.

Достоверных данных о смертности от голода пока нет, отмечает The Economist, но собранная в докладе информация показывает, что в феврале 2024 года 29% детей в возрасте до двух лет на севере Газы страдали от острого недоедания. Около 66% семей оставались без еды в течение суток по меньшей мере 10 раз за месяц.

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Наихудшая ситуация сложилась в городе Газа, «который был отрезан израильской армией в течение шести месяцев» после того, как ХАМАС напал на Израиль. За это время лишь немногие автоколонны с продовольствием смогли попасть в город. Сейчас их стало больше, но даже эти поставки окажутся под угрозой для полутора миллионов палестинцев, находящихся в Рафахе недалеко от границы с Египтом, если Израиль «предпримет следующий шаг в своей военной операции против последнего крупного оплота ХАМАС».

Израиль отрицает, что намеренно провоцирует голод в Газе, пишет The Economist. Однако некоторые высокопоставленные израильские политики призывали именно к этому, а сотрудники спецслужб в разговоре с изданием признали, что прекращение поставок «является рычагом давления на ХАМАС с целью освобождения израильских заложников».

«Даже если это делается не совсем преднамеренно, это преступная халатность, граничащая с преднамеренными действиями. И результат для жителей Газы тот же», — отмечает исполнительный директор израильской правозащитной организации Gisha Таня Хари. С обвинениями в адрес Израиля выступал также верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его мнению, Израиль «провоцирует» голод в секторе Газа и использует его как оружие в войне.

Некоторые офицеры ЦАХАЛ в разговоре с журналистами признали, что израильские военные несут ответственность за происходящее. «Мы обеспечим их [продовольствием], если будет отдан приказ», — говорит один из них. Но такого приказа от правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу не поступало.

Позиция Израиля в отношении поставок в Газу менялась в течение войны, отмечает издание. 13 марта Израиль пообещал «затопить этот район гуманитарной помощью». The Economist пишет, что вместо предоставления помощи Израиль решил «способствовать усилиям других» предоставлять ее. 13 марта ЦАХАЛ сообщил, что шесть грузовиков с гуманитарной помощью от Всемирной продовольственной программы ООН въехали в северную часть сектора Газа. Израиль также построил новую дорогу в северную часть анклава и разрешил поставки частным палестинским подрядчикам, которые до войны, как пишет The Economist, обеспечивали около 90% импорта продовольствия в Газу.

Издание называет эти поставки недостаточными и пишет о многочисленных призывах к возобновлению работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), несколько сотрудников которого, по версии израильских спецслужб, причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

The Economist называет самым быстрым способом предотвратить голод временное прекращение огня в секторе Газа. Израиль отверг резолюцию ООН, призывающую к такому решению, так как это не приведет к освобождению 134 человек, остающихся в заложниках у боевиков ХАМАС. В свою очередь ХАМАС отклонил предложение о перемирии на шесть недель, которое подразумевало освобождение 40 израильских заложников и сотен палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. «Увязнув в смертельной битве, обе стороны, видимо, готовы позволить населению Газы голодать», — заключает The Economist.

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