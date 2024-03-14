Вход в тоннель ХАМАС, обнаруженный израильской армией в секторе Газа, 8 февраля 2024 года Dylan Martinez / Reuters / Scanpix / LETA

После пяти месяцев бомбардировок сектора Газа Израилем основные лидеры ХАМАС еще не убиты, однако задача движения, которое когда-то полностью контролировало анклав, «в значительной степени» свелась к тому, чтобы выжить, пишет Financial Times со ссылкой на палестинских аналитиков, представителей израильской службы безопасности и дипломатов с Ближнего Востока.

FT описывает стену в офисе штаба израильской армии в Тель-Авиве, на которой размещены портреты лидеров ХАМАС. Убитые перечеркнуты красными крестами — однако, как пишет издание, число живых все еще значительно больше. Среди них Яхья Синвар, которого называют организатором нападения 7 октября 2023 года, и командир боевого крыла движения Мухаммед Дейф.

кто такой мухаммед дейф

Нападение на Израиль организовал командир боевого крыла ХАМАС Мухаммед Дейф. Кто он такой? Его называют создателем ракет «Кассам» и системы тоннелей в секторе Газа. В 1990-х он отвечал за подготовку терактов в израильских автобусах

кто такой мухаммед дейф

Нападение на Израиль организовал командир боевого крыла ХАМАС Мухаммед Дейф. Кто он такой? Его называют создателем ракет «Кассам» и системы тоннелей в секторе Газа. В 1990-х он отвечал за подготовку терактов в израильских автобусах

Общую картину, сложившуюся для ХАМАС на сегодняшний день, собеседники FT называют «мрачной». Оценить численность сил ХАМАС крайне сложно, но по подсчетам израильской разведки, за время войны не менее 18 из 24 батальонов группировки были расформированы, а около половины из 40 тысяч бойцов либо убиты, либо ранены. ХАМАС заявляет, что потерял шесть тысяч боевиков.

Северную часть сектора Газа, с которой началось наступление израильской армии, ХАМАС уже не контролирует. Основная часть оставшихся батальонов, по словам одного из собеседников FT, отступила в граничащий с Египтом город Рафах на юге и в лагеря беженцев Дейр-эль-Балах и Нусейрат в центре сектора.

В Рафахе и лагерях на юге сектора Газа укрываются более полутора миллионов палестинских беженцев, покинувших северные районы сектора Газа при наступлении израильской армии. Израиль предупреждает о планах проведения полномасштабной операции в Рафахе, но международное сообщество эти планы критикует, указывая на то, что мирным жителям бежать из Рафаха уже некуда.

что происходит в рафахе

США разрабатывают план создания независимой Палестины, узнала The Washington Post Тем временем у Армии обороны Израиля цель другая — захват последнего города в секторе Газа

что происходит в рафахе

США разрабатывают план создания независимой Палестины, узнала The Washington Post Тем временем у Армии обороны Израиля цель другая — захват последнего города в секторе Газа

Тем не менее, предупреждают аналитики разведки США, ХАМАС может еще «долгие годы» продолжать «затяжное вооруженное сопротивление», используя сеть подземных туннелей. Высокопоставленный израильский чиновник отмечает, что ХАМАС действительно еще существует как военная сила, но структурно не организован, и процесс его «полного демонтажа» продолжается. Вместе с тем представители ХАМАС, как отмечает FT, продолжают публично высказываться о «бессилии» Израиля и «стойкости» боевиков.

По мнению одного из арабских дипломатов, с которым поговорили журналисты FT, боевики ХАМАС на местах, скорее всего, убеждены, что они преуспевают в военном отношении, поскольку выстояли против одной из самых современных армий в мире в самой продолжительной арабо-израильской войне за последние десятилетия. Но несмотря на это, по его словам, давление на ХАМАС с целью достижения соглашения о прекращении огня растет. «Главное — как они реагируют на давление. В целом, если слишком сильно давить на такие группировки, как ХАМАС, вы не получите желаемой реакции», — добавляет он.

В переговорах об освобождении остающихся в плену израильских заложников ХАМАС настаивает на прекращении огня и полном выводе израильских войск из сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу эти требования отвергает, подчеркивая, что боевые действия будут остановлены только для освобождения заложников, а затем преследование лидеров ХАМАС продолжится. Обе стороны, как пишет FT, занимают в переговорах достаточно жесткие позиции, однако для ХАМАС остающиеся у них в плену заложники служат по сути единственной «страховкой». «Они знают, что если война возобновится и они освободят заложников, с ними будет покончено», — говорит глава аналитического центра Horizon Center в Рамалле Ибрагим Далалша.

Стена с фотографиями заложников в Тель-Авиве, 8 марта 2024 года Carlos Garcia Rawlins / Reuters / Scanpix / LETA

Нетаниягу, в свою очередь, неоднократно клялся «уничтожить» ХАМАС, и пока руководство движения остается на свободе, речи о «полной победе», к которой призывает израильский премьер, идти не может. Это несет риск того, что многие израильтяне будут рассматривать любой другой исход войны как провал.

Однако и в самом ХАМАС, вероятно, осознают, что 17-летняя история полного контроля группировки над сектором Газа подходит к концу. По словам дипломатов, опрошенных FT, представители ХАМАС уже начали переговоры о том, чтобы позволить базирующейся на Западном берегу Иордана Палестинской национальной администрации восстановить контроль над сектором Газа через «специальный руководящий комитет».

По мнению аналитиков, в конечном итоге выживание станет возможным для ХАМАС только при условии возвращения к своему первоначальному формату: движению сопротивления с подпольным боевым крылом и сетью религиозных социальных служб.

как идут переговоры об освобождении заложников

Израиль и ХАМАС готовят соглашение о 40-дневном прекращении огня и освобождении заложников — по одному за 10 палестинских заключенных Но будущее послевоенной Газы остается под вопросом — план Нетаниягу не нравится никому

как идут переговоры об освобождении заложников

Израиль и ХАМАС готовят соглашение о 40-дневном прекращении огня и освобождении заложников — по одному за 10 палестинских заключенных Но будущее послевоенной Газы остается под вопросом — план Нетаниягу не нравится никому