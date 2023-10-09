Нападение на Израиль организовал командир боевого крыла ХАМАС Мухаммед Дейф. Кто он такой? Его называют создателем ракет «Кассам» и системы тоннелей в секторе Газа. В 1990-х он отвечал за подготовку терактов в израильских автобусах

Организатором и вдохновителем нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли не менее 800 человек, считается Мухаммед Дейф — командир боевого крыла организации. Израиль охотится за этим человеком с середины 1990-х; известно о нескольких покушениях на него, последние из которых были предприняты во время 11-дневной войны 2021 года. «Медуза» пересказывает то немногое, что известно о Дейфе из публикаций СМИ.

Мухаммед Дейф, как считается, состоит в ХАМАС с первых лет существования движения, основанного в 1987 году. Тогда ему было чуть больше 20 лет — Дейф родился в 1965 году в лагере беженцев в городе . Его настоящее имя — Мухаммед Диаб Ибрагим аль-Масри. Как пишет Financial Times, отец и дядя Дейфа участвовали в рейдах против израильтян примерно на той же территории, на которую было совершено нападение 7 октября.

Прозвище Дейф означает на арабском «гость» — как считается, он получил его из-за того, что постоянно менял место ночлега, чтобы скрыться от израильских спецслужб.

Как писала в 2014 году The Washington Post, в юности Дейф познакомился с участниками движения «Братья-мусульмане» (ХАМАС возник как палестинское отделение этой организации). В 1980-е он учился в Исламском университете Газы; тогда же он, как писала газета, основал театральную труппу «Возвращающиеся» (ее название — отсылка к стремлению палестинских беженцев вернуться на покинутые ими земли). Примкнув к ХАМАС во время , он, как утверждается, использовал актерские навыки, снимаясь в пропагандистских роликах в небольших ролях. В 1990 году он был арестован израильскими властям, но позже освобожден.

В ХАМАС Дейф, как писала The Washington Post, «быстро получил известность благодаря своему терпению и хорошему пониманию оружия». Он был учеником террориста Яхьи Айяша по прозвищу «Инженер», который специализировался на изготовлении бомб и отвечал за серию атак террористов-смертников в израильских автобусах в середине 1990-х. В 1996 году Айяш был убит; ответственным за продолжение террористической кампании называют именно Дейфа.

По словам собеседников Financial Times, Мухаммед Дейф был «всегда сфокусирован на военном [карьерном] пути», не интересовался соперничеством между различными палестинскими фракциями и «думал лишь о том, как изменить природу арабо-израильского конфликта с помощью насилия». В одном из заявлений начала 2000-х он призывал сторонников «бороться с израильтянами внутри Израиля» и «уничтожить их фантазию, что они могут безопасно жить на оккупированной земле».

«Гостя» также называют разработчиком кустарных ракет «Кассам», которые ХАМАС запускает в сторону Израиля тысячами, перегружая израильскую систему ПВО «Железный купол». Его также считают создателем системы подземных тоннелей в секторе Газа, которые используют боевики, чтобы скрываться от израильских спецслужб.

Мухаммед Дейф разыскивается Израилем с середины 1990-х годов; в распоряжении СМИ есть лишь несколько его фотографий, большинству из которых уже несколько десятков лет. Известно о как минимум семи попытках убить его, начиная с 2001 года. Подробности этих покушений в разных публикациях отличаются; согласно публикации The Times of Israel, в 2002 году террорист в результате покушения лишился глаза; в 2006-м — обеих ног и руки. В 2014 году в результате авиаудара, направленного на Дейфа, погибли его жена, трехлетняя дочь и сын-младенец. Последние две известные попытки убить лидера боевого крыла ХАМАС были предприняты во время 11-дневной войны 2021 года: под конец кампании представитель Армии обороны Израиля согласился подтвердить информацию о них со словами «Я думаю, он уже в курсе».

ILTV Israel News

7 октября Мухаммед Дейф, редко выступающий публично, опубликовал 10-минутное обращение о начале операции «Потоп Аль-Аксы», якобы устроенной, в частности, в ответ израильтянами мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Он призвал палестинцев, израильских арабов и жителей соседних арабских стран присоединиться к действиям против Израиля, «изгнать оккупантов и снести стены».

Как пишет Financial Times, Дейф также заявил, что ХАМАС «решил положить конец преступлениям Израиля» против палестинцев и «показать врагу, что он не может продолжать свой разгул и не быть призванным к ответу». По словам собеседника газеты в правительстве Израиля, Дейф является противником практики, согласно которой ХАМАС соглашался на перемирия с Израилем в обмен на облегчение блокады сектора Газа и выдачу жителям региона разрешений на работу. После атаки, начатой 7 октября, по мнению источника Financial Times, подобных договоренностей больше не будет.

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