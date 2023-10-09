«Это наше 11 сентября» Ни одна из спецслужб Израиля не знала, что ХАМАС готовит нападение. Боевики открыто проводили учения, но убедили всех, что не хотят воевать

Жительница города Сдерот рядом с телом родственника, убитого боевиками ХАМАС. 7 октября 2023 года Baz Ratner / AP / Scanpix / LETA

Ни одна из не знала, что палестинская группировка ХАМАС готовит нападение на Израиль, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников. Собеседники издания в США заявили, что ХАМАС удалось достичь полной тактической неожиданности, а успех группировки поразил американских чиновников, работавших в регионе.

Для предупреждения атак на свою территорию Израиль использует разветвленную сеть информаторов в секторе Газа и перехватывает электронные сообщения, говорят бывшие американские чиновники. Тот факт, что израильскую разведку застали врасплох, позволяет предположить, что ХАМАС не обсуждал планируемое нападение по средствам связи, которые могут перехватить, пишет The New York Times. Источники издания допустили, что ХАМАС разрушил израильскую сеть информаторов.

Боевики ХАМАС в течение двух лет скрывали свои планы по нападению и убеждали Израиль, что не хотят воевать, пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС. «В последние месяцы ХАМАС, готовясь к масштабной операции, использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение и создать впечатление, что он не готов вступать в бой или конфронтацию», — сказал он.

По словам источника, ХАМАС построил в Газе макет израильского поселения, где боевики отрабатывали нападение, причем некоторые учения снимали на видео. «Израиль безусловно видел их, но был убежден, что ХАМАС не стремится вступать в конфронтацию», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что ХАМАС смог создать «цельный образ, что он не готов к военной авантюре против Израиля».

Источник агентства в службах безопасности Израиля заявил, что ХАМАС обманул израильские спецслужбы. Они были убеждены, что группировке нужны деньги, которые жители Газы привозят после работы на территории Израиля или на Западном берегу реки Иордан. «И все это время они участвовали в учениях», — сказал источник.

«Это наше 11 сентября. Они нас поймали. Они застали нас врасплох и быстро наступали во многих местах — с воздуха, с земли и с моря», — заявил официальный представитель Армии обороны Израиля майор Нир Динар.

Источник Reuters в израильских силовых структурах заявил, что возле сектора Газа находилось недостаточно военных, поскольку часть солдат перебросили на Западный берег реки Иордан, чтобы защитить израильских поселенцев на фоне участившихся нападений в этом регионе. «Они (ХАМАС) воспользовались этим», — сказал источник.

В последнее время ХАМАС воздерживался от военных операций против Израиля, даже когда группировка «Исламский джихад», базирующаяся в Газе, в августе 2022 года нанесла ракетные удары по Израилю и устроила серию нападений. Источник в спецслужбах Израиля сказал, что ХАМАС пошел на это, чтобы создать впечатление, что думает об экономических проблемах, а не о новой войне.

При подготовке к нападению на Израиль, говорит источник, близкий к ХАМАС, группировка старалась избежать утечки информации. О подготовке к войне не знали многие лидеры ХАМАС, а среди тысячи боевиков, участвовавших в атаке 7 октября, во время тренировок никто не знал о точной цели учений.

Репортаж «Медузы» из Израиля

Нас застали врасплох Израиль. Первые дни войны. Репортаж «Медузы»

Репортаж «Медузы» из Израиля

Нас застали врасплох Израиль. Первые дни войны. Репортаж «Медузы»

ХАМАС напал на Израиль 7 октября. Как сообщил источник, близкий к группировке, сперва боевики выпустили из сектора Газа около трех тысяч ракет (по данным Израиля, около 2500). Одновременно с этим боевики на дельтапланах пересекли границу, а спецподразделение ХАМАС начало штурм стены, отделяющей Газу от Израиля.

Стену частично разрушили с помощью взрывчатки, после чего на территорию Израиля проникли боевики на мотоциклах. Затем бульдозеры расширили проломы в стене — и через них поехали боевики на полноприводных автомобилях. В первые часы спецподразделение атаковало штаб израильской армии и оставило солдат без связи. Также боевики вывезли в Газу десятки заложников, в том числе участников музыкального фестиваля Nature Party, проходившего в кибуце Реим, недалеко от границы с сектором Газа.

По последним данным властей Израиля, в результате нападения ХАМАС погибли более 700 человек, ранены почти 2400 человек. Из-за ударов армии Израиля по сектору Газа, как говорят в министерстве здравоохранения анклава, погибли 493 человека, пострадали более 2700 человек. К утру 9 октября, как говорят в армии Израиля, военные восстановили контроль над всеми приграничными населенными пунктами, но, возможно, там еще остаются боевики.

Читайте также

Нападение на Израиль. Главное к утру третьего дня войны на Ближнем Востоке ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа, ХАМАС атаковал Ашкелон

Читайте также

Нападение на Израиль. Главное к утру третьего дня войны на Ближнем Востоке ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа, ХАМАС атаковал Ашкелон