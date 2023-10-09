Нападение на Израиль. Главное к утру третьего дня войны ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа, ХАМАС атаковал Ашкелон

Последствия израильского обстрела в Газе. 9 октября 2023 года Mahmud Hams / AFP / Scanpix / LETA

Боевые действия в Израиле, начавшиеся с нападения боевиков ХАМАС утром 7 октября, продолжаются третий день. The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля сообщает, что бои идут как минимум в шести израильских городах и кибуцах на границе с сектором Газа. В частности, бои продолжаются в Беэри, Кфар-Азе, Нириме, Алумиме и в районе Сдерота. Военные уточнили, что среди боевиков на территории Израиля есть те, кто участвовал в нападении утром 7 октября и те, кто пересек границу в следующие дни. Всего, по оценке ЦАХАЛА, с начала боевых действий были убиты сотни боевиков, в том числе больше 400 в секторе Газа.

Армия обороны Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по сектору Газа — были атакованы более 500 объектов ХАМАС и «Исламского джихада», в их числе восемь командных центров, заявили израильские военные. Также представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильским военным удалось взять в плен высокопоставленного члена ХАМАС, не уточняя пока подробностей.

Боевики ХАМАС заявили о массированной ракетной атаке на Ашкелон. Согласно CNN, в ХАМАС утверждают, что выпустили по Ашкелону около 100 ракет. Hareetz пишет, что в результате атаки было повреждено трехэтажное здание. Есть пострадавшие, в их числе восьмилетний ребенок. До этого боевики выпустили ракеты в направлении аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

ЦАХАЛ набирает сотни тысяч резервистов, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В то же время газета Haaretz пишет, что из-за решения международных авиакомпаний приостановить рейсы в Израиль, многие из резервистов, находящиеся за рубежом, создали группы в WhatsApp для организации возвращения в страну чартерными рейсами, другие же пытаются договориться с израильской авиакомпанией El Al, чтобы им нашли места на ближайшие регулярные рейсы.

Израиль, предположительно, может начать наземную операцию в секторе Газа в течение 48 часов, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Израиль также запросил у США разведданные по Ливану и действующим там «Хизбалле» и другим группировкам.

По состоянию на утро 9 октября известно о более чем 700 погибших в Израиле и 2382 пострадавших. При этом накануне в районе кибуца Реим на юге Израиля у границы с сектором Газа были найдены тела как минимум 260 человек, погибших в результате нападения боевиков на музыкальный фестиваль. На данный момент неясно, учитывались ли погибшие в Реиме в общей статистике. В то же время палестинском Минздраве сообщили, что в секторе Газа с начала боевых действий погибли 436 человек, еще около 2300 палестинцев были ранены.

Палестинские боевики заявили, что удерживают в заложниках более 130 человек. Вечером 8 октября представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что его группировка в ходе нападения на Израиль взяла в заложники больше 100 человек. В то же время глава палестинской группировки «Исламский джихад» Зияд аль-Нахала сообщил, что его боевики захватили около 30 израильтян. Он также подчеркнул, что заложники вернутся домой только в том случае, когда палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем. В числе заключенных могут быть граждане разных стран, в том числе США, Германии и Таиланда.

Накануне Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с атакой ХАМАС на Израиль. По итогам закрытого заседания Совбез не принял никакого заявления, поскольку не все члены совета осудили нападение ХАМАС на Израиль, пишет CNN.

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