Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с атакой ХАМАС на Израиль
Источник: CNN
Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по поводу ситуации на Ближнем Востоке, сообщает CNN.
По данным телеканала, заседание пройдет в закрытом режиме. Оно начнется в 15:00 по североамериканскому восточному времени (22:00 мск). Ожидается, что за полтора часа до заседания перед журналистами выступит постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.
Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. В ответ армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.