Среди заложников, захваченных ХАМАС, есть граждане США и Германии. При нападении боевиков погибли две украинки

При нападения боевиков ХАМАС на Израиль были захвачены десятки заложников, в их числе оказались граждане многих стран, в том числе США, Германии и Таиланда.

Министр стратегического планирования Израиля Рон Денвер сообщил CNN, что среди тех, кого взяли боевики в заложники, есть американцы. Министр отказался называть их число. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен говорил телеканалу, что американские власти проверяют информацию о «нескольких» погибших и пропавших без вести американцах.

Власти ФРГ также заявили, что среди похищенных людей могут быть граждане Германии. МИД страны уточнил, что речь идет о людях, имеющих одновременно немецкое и израильское гражданства. Их число в ведомстве не уточнили. Ранее в сети распространилось видео, на котором снято похищение Шани Лук, гражданки Германии, которую, вероятно, убили боевики.

МИД Франции сообщил, что в результате атаки ХАМАС погибла гражданка Франции. Других подробностей в ведомстве не сообщили. Кроме того, власти Франции проверяют информацию о семи пропавших французских гражданах.

Власти Украины сообщили о гибели двух украинок. В МИДе страны уточнили, что женщины долгое время жили в Израиле.

О жертвах среди своих граждан также сообщили власти Таиланда. Согласно Bangkok Post, в Израиле погибли два гражданина Таиланда, восемь пострадали, а 11 были взяты в заложники боевиками.

Министр иностранных дел Непала сообщил, что в результате атаки ХАМАС пострадали четверо непальских студентов, еще 11 граждан страны пропали без вести.

По состоянию на 20:20 в Израиле погибли 600 человек, больше двух тысяч пострадали. Сколько человек боевики взяли в заложники, неизвестно. Израильские власти полагают, что не меньше ста человек стали заложниками.

Подробнее о заложниках

Боевики ХАМАС не только убили сотни и ранили тысячи израильтян — они также захватили заложников. Сколько их было? И что с ними сейчас?

Подробнее о заложниках

Боевики ХАМАС не только убили сотни и ранили тысячи израильтян — они также захватили заложников. Сколько их было? И что с ними сейчас?