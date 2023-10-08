Боевики ХАМАС похитили и, вероятно, убили гражданку Германии Шани Лук. Ее мать просит о помощи

Боевики ХАМАС 7 октября начали массированный ракетный обстрел Израиля, прорвались на приграничные территории у сектора Газа и захватили заложников. В числе похищенных оказалась гражданка Германии Шани Лук. Было опубликовано видео, на котором она лежит без сознания в окружении боевиков. Вероятно, Шани Лук убита. Ее мать записала обращение, в котором попросила о помощи — и о предоставлении любой информации о судьбе ее дочери.