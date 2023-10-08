Палестинские боевики заявили, что удерживают в заложниках более 130 израильтян

Боевики ХАМАС в ходе нападения на Израиль захватили в заложники более 100 человек, в том числе высокопоставленных военных. Об этом заявил представитель террористической организации Муса Абу Марзук.

В то же время глава палестинской группировки «Исламский джихад» Зияд аль-Нахала сообщил, что его боевики пленили около 30 израильтян. Он подчеркнул, что заложники вернутся домой только в том случае, когда палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем.

Правительство Израиля не давало точных оценок числа граждан, захваченных в плен боевиками ХАМАС. Считалось, что в плену могут находиться от 150 до 200 человек.

По данным СМИ, среди заложников могут находиться граждане других стран, в том числе США, Германии и Таиланда.

Пресс-конференция семей заложников, которых захватил ХАМАС Meduza

Боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль утром 7 октября. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными и захватив в плен десятки заложников. Армия обороны Израиля в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа.

По предварительным данным, в результате нападения боевиков ХАМАС погибли более 700 израильтян, еще более 2200 получили ранения. Также СМИ сообщали о гибели 260 человек на музыкальном фестивале, который проходил в пустыне на юге Израиля вблизи границы с сектором Газа.

В ходе бомбардировок сектора Газа погибли не менее 413 палестинцев, ранены более 2300 человек.

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