Боевики ХАМАС убили 260 человек на фестивале, проходившем у границы с сектором Газа

Как минимум 260 человек погибли в кибуце Реим на юге Израиля у границы с сектором Газа во время нападения боевиков ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post.

Тела погибших обнаружили волонтеры службы спасения Zaka на месте проведения фестиваля электронной музыки Nature Party, проходившего в ночь на 7 октября в Реиме.

Боевики террористического движения ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября. Они выпустили около трех тысяч ракет из сектора Газа и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. В ответ армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа. 8 октября израильские власти официально объявили, что страна находится в состоянии войны.

До того, как стало известно о погибших на фестивале Nature Party, СМИ писали, что в результате нападения боевиков ХАМАС погибли более 700 израильтян, еще более 2200 получили ранения. Еще десятки человек были взяты в заложники боевиками. В ходе бомбардировок сектора Газа погибли не менее 413 палестинцев, ранены более 2300 человек.

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