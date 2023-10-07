Перед нападением ХАМАС тысячи израильтян собрались на фестиваль возле сектора Газа. Чтобы спастись от боевиков, люди бежали по пустыне, десятки пропали без вести

Участники музыкального фестиваля электронной музыки Nature Party, проходившего в ночь на 7 октября в Израиле, спасались бегством во время нападения боевиков ХАМАС на израильскую территорию. Как сообщает The Times of Israel, фестиваль под открытым небом проходил в пустыне возле города Офаким в кибуце Реим, расположенном в 30 километрах от границы с сектором Газа. В нем участвовали тысячи израильтян со всей страны, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет.

В соцсетях появились видеозаписи, снятые утром 7 октября, когда ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, а боевики палестинских группировок проникли в приграничные регионы. На кадрах видно участников фестиваля, которые бегут по пустыне.

Один участник фестиваля сказал, что поначалу шум летящих ракет «звучал так, как будто это была часть музыки». По его словам, когда он вместе с друзьями попытался добраться до своих автомобилей, они «чувствовали, что вокруг нас летят пули».

Посетительница фестиваля Эстер рассказала, что около пяти боевиков обстреляли ее машину, когда она пыталась уехать с фестиваля, после чего женщину и ее подругу спас водитель внедорожника. Когда они пытались выехать с места проведения фестиваля, водителя машины застрелили. Обе девушки притворялись мертвыми, пока на место не прибыли израильские военные.

Десятки участников Nature Party смогли эвакуироваться в Офаким, раненых доставили в больницы южных регионов Израиля, сообщается об одном погибшем. Издание Ynet News пишет, что связь с некоторыми посетителями потеряна. Times of Israel отмечает, что десятки человек пропали без вести, возможно, некоторые из них продолжают прятаться в пустыне.

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